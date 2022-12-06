ÖSYM 2023 MSÜ sınav tarihi açıkladı: İşte Milli Savunma Üniversitesi başvuru ve sınav takvimi

Milli Savunma Üniversitesi için çalışmalara başlayan binlerce adayın beklediği MSÜ sınav tarihi 2023 ÖSYM tarafından açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı resmi internet sitesinde 2023 yılında yapılacak tüm sınavların listesi ve tarihi yayınlandı. Bu gelişmeler beraber "MSÜ 2023 ne zaman yapılacak? sorusu gündeme geldi. İşte sınav tarihi...

2023 MSÜ ne zaman?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre MSÜ 2023 26 Mart 2023 tarihinde yapılacak.

MSÜ 2023 başvuruları ne zaman?

MSÜ başvuruları 13 Ocak tarihinde başlayıp 7 Şubat tarihine kadar devam edecek.

2023 MSÜ geç başvuru günü ne zaman?

Geç başvuru günü ise 21 Şubat 2023 olarak belirlendi.

ÖSYM 2023 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sonuçları ise 13 Nisan 2023'te açıklanacak.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına kimler girebilir?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına girebilmek için sağlanması gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

Sınava girecek adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Çifte vatandaşlığı olan adaylar da sınava başvurabilmektedir fakat Harp Okulları veya Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekmektedir.

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Harp Okullarına kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına ise yalnızca erkek öğrenci alımı yapılacaktır.

Sınava girecek adayların doğdukları gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 yaşında yani 1 Ocak 2002 ve sonrası doğumlu olma, Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 yaşında yani 01 Ocak 2001 ve sonrası doğumlu olma zorunluluğu vardır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına alınacaktır. Bu nedenle kadın öğrencilerin, en fazla 20 yaşında olmaları gerekmektedir.

Sınava başvuracak olan adayların lise ve dengi okullardan 2021 ve 2022 yılında mezun olmuş olmak, öğrenciliği devam etmekte olan adayların da 2023 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak şartı vardır.

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Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için ÖSYM 2023 tarihinde yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına katılmış olma ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olma şartı vardır.

Milli Savunma Üniversitesi için sınava girecek adayların, üniversiteye girmek için belirlenen boy-kilo sınırlarını bilmesi gerekmektedir. Belirlenen boy-kilo şartlarını taşımayan adayların fiziki değerlendirme aşamasında adaylıkları sonlandırılacağı için sınava girmeden önce şartlar kontrol edilmelidir. Erkek Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 165 cm olarak belirlenmiş, Kadın Askeri Öğrenci adayları için ise asgari boy sınırı 160 cm olarak belirlenmiştir.

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