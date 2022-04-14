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MSÜ 2022 taban puanları açıklandı mı?

En çok aratılan ve merak edilen konuların arasında MSÜ taban puanları yer alıyor. MSÜ sınav sonuçlarının bugün (14 nisan 2022) açıklanmasının ardından sınava giren adaylar ikinci aşama için taban puanı araştırmasına başladılar. Adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.... adresinden belirleyebilecekler. Peki, MSÜ taban puanları açıklandı mı? İşte haberin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSÜ taban puanı: ​​MSÜ 2022 taban puanları açıklandı mı?
​​MSÜ 2022 taban puanları açıklandı mı?

En çok aratılan ve merak edilen konuların arasında MSÜ taban puanları yer alıyor. MSÜ sınav sonuçlarının bugün (14 nisan 2022) açıklanmasının ardından sınava giren adaylar ikinci aşama için taban puanı araştırmasına başladılar. Adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.... adresinden belirleyebilecekler. Peki, MSÜ taban puanları açıklandı mı? İşte haberin detayları sizlerle...

Geçen senenin taban puanı:

MSÜ taban puanları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler taban puanlara çevrildi. Geçtiğimiz yıl hava harp okulu sayısal puan türü için taban puan 356,62842 olmuştu.

MSÜ 2022 taban puanları açıklandı mı?
MSÜ 2022 taban puanları açıklandı mı?

MSÜ taban puanı açıklandı mı?

2022-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.... adresinden belirleyebileceklerdir.

2021 yılının taban puanları hakkında detaylı bilgiler görsellerde yer alıyor.

MSÜ 2022 taban puanları açıklandı mı?
MSÜ 2022 taban puanları açıklandı mı?

MSÜ tercih tarihi

Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.... genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.... genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

MSÜ tercihleri açıklandı mı? 2022 MSÜ tercihleri ne zaman ?
ÖZGÜN
MSÜ tercihleri açıklandı mı? 2022 MSÜ tercihleri ne zaman ?
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