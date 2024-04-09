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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MSB MSÜ tercih sonuçları tarihi

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ 2024 tercih süreci 3 Nisan'da başladı. Tercih sürecinin başlamasıyla birlikte gözler MSÜ tercihleri son tarihe çevrildi. Peki, MSÜ tercileri son gün ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı...

12:58 - 9/04/2024 Salı
Güncelleme: 12:34 - 9/04/2024 Salı
Yeni Şafak
MSÜ tercih sonuçları
MSÜ tercih sonuçları

Askeri öğrenci olabilmek için MSÜ sınavlarına giren ve aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, gözlerini Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) gelecek sonuç duyurusuna çevirdi. 10 Mayıs'ta sona erecek olan tercih işlemlerinin ardından gözler sonuç ekranında olacak. Peki, 2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak.

Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl haziran ayının ilk haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 MSB MSÜ tercih sonuçları tarihi) - 1

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.



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