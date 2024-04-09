Askeri öğrenci olabilmek için MSÜ sınavlarına giren ve aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, gözlerini Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) gelecek sonuç duyurusuna çevirdi. 10 Mayıs'ta sona erecek olan tercih işlemlerinin ardından gözler sonuç ekranında olacak. Peki, 2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak.
Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl haziran ayının ilk haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 MSB MSÜ tercih sonuçları tarihi) - 1
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.
Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.