MSÜ TERCİH SONUÇ EKRANI 2025: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ hayaliyle tercihlerini tamamlayan binlerce aday, sonuç ekranına kilitlenmiş durumda. Hava Harp Okulu'ndan Kara Harp Okulu'na kadar birçok askeri eğitim kurumu için tercihler yapıldı. Şimdi ise “MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları gündemin en sıcak başlıklarından biri. İşte 2025 MSÜ tercih sürecinde son durum…

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi tercihleri değerlendirme işlemleri 18 Nisan’dan itibaren başladı. Bakanlık tarafından sonuçlara ilişkin herhangi bir takvim ilan edilmedi.

Geçtiğimiz yıl tercihler 3-10 Mayıs tarihleri arasında alınırken sonuçlar 11 Haziran tarihinde duyurulmuştu.

MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl haziran ayının 2. haftası itibarıyla erişime açılması bekleniyor.

SONUÇLAR PERTEM ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK

MSÜ tercih (yerleştirme) sonuçları Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sayfası olan personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.

Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları tercih sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek.

Sonuç ekranında adayın çağrılacağı ikinci seçim aşaması bilgileriyle birlikte randevu tarihleri yer alacak.

Milli Savunma Bakanlığı sonuçlar ilan edildikten sonra 2024 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyet takvimini duyuracak.

Hava harp okulu, diğer harp okulu, astsubay meslek yüksekokulu seçim aşamaları ayrı ayrı tarihlerde yapılacak. Geçtiğimiz yılda olduğu gibi Pazar günleri sınav yapılması beklenmiyor.

YERLEŞTİRMELER ADP PUANINA GÖRE YAPILACAK

MSÜ tercihlerinde yerleştirme işlemleri Aday Değerlendirme Puanı ve tercih önceliğine göre yapılacak. Okul kontenjanlarının eksik kalması durumunda ise MSÜ Rektörlüğü tarafından ayrıca yerleştirme yapılabiliyor. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan geçtiğimiz yıl yapılan açıklama şu şekildeydi;