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MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025: MSÜ Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulu tercih sonuçları açıklandı mı?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025: MSÜ Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulu tercih sonuçları açıklandı mı?

15:5017/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi’nde (MSÜ) eğitim hayali kuran binlerce aday, tercih sürecini 24 Mart – 21 Nisan tarihleri arasında tamamladı. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılan tercihlerin ardından şimdi gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. 2025 MSÜ tercih sonuçlarının kısa süre içinde Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi (PERTEM) üzerinden erişime açılması bekleniyor. Adaylara ayrıca e-posta ya da yazılı bildirim yapılmayacak; sonuçlar internet üzerinden ilan edilecek ve tebliğ hükmünde olacak. Açıklanacak sonuçlarla birlikte ikinci aşama süreci de başlamış olacak.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kapsamında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih sürecini tamamlayan adaylar, şimdi gözlerini Milli Savunma Bakanlığı’na çevirmiş durumda. Sınavı başarıyla geçen ve tercihlerde yerleşen adaylar, ikinci seçim aşamasına katılmaya hak kazanacak. Bu kritik sürece dair tüm bilgilendirmeler, MSB’nin resmi internet adresi olan personeltemin.msb.gov.tr üzerinden duyurulacak. 2025 MSÜ tercih sonuçlarının kısa süre içerisinde açıklanması beklenirken, sonuç ekranı erişime açıldığında adaylar kazandıkları okul bilgilerini e-Devlet şifreleriyle görüntüleyebilecek. İkinci aşamaya hazırlık süreci, sonuçlarla birlikte resmen başlayacak.

MSÜ 2025 TERCİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi tercihleri 24 Mart - 21 Nisan tarihleri arasında alındı. Adayların tercih sonuçları henüz duyurulmadı.

2024 yılı MSÜ sınavının tercihleri 3 Nisan - 10 Mayıs tarihleri arasında alınmış, sonuçlar da 11 Haziran'da açıklanmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda, 19-23 Mayıs tarih aralığında sonuçların ilan edilmesi bekleniyor.

MSÜ İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI

Tercih sonuçlarında başarılı bulunan adaylar ikinci seçim aşamasına davet ediliyor. İkinci seçim aşamasına dair bilgi ise MSB tarafından personeltemin.msb.gov.tr adresinden tercih sonuçları ile beraber adaylarla paylaşılacak.

Geçtiğimiz yılın ikinci seçim aşaması 26 Haziran - 20 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Geçen yılın ikinci sınav aşaması tarihleri şöyleydi:

Hava Harp Okulu: 26 Haziran - 2 Temmuz 2024

Diğer Harp Okulları: 3 - 11 Temmuz 2024

Astsubay Meslek Yüksekokulları: 12 - 20 Temmuz 2024

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