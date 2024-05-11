Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 mart 2024 tarihinde uygulandı. Ardından 3 Nisan'da MSÜ tercih işlemleri başladı. 10 Mayıs'ta sona eren MSÜ tercihleri ne zaman belli olacak? MSÜ tercih sonuçları ile ilgili tarih duyuruldu mu?

''Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. 3 Mart'ta gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375.409 kadın, 341.113 erkek olmak üzere toplam 716.522 aday katılmıştır. Sınavda başarılı olan adayların okul tercihleri 03 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacaktır." şeklindeki Milli Savunma Üniversitesi açıklamasından hareketle MSÜ tercih tarihleri işlemeye devam ediyor.