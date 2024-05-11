Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 mart 2024 tarihinde uygulandı. Ardından 3 Nisan'da MSÜ tercih işlemleri başladı. 10 Mayıs'ta sona eren MSÜ tercihleri ne zaman belli olacak? MSÜ tercih sonuçları ile ilgili tarih duyuruldu mu?
MSÜ TERCİHLERİNDE SON GÜN!
''Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. 3 Mart'ta gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375.409 kadın, 341.113 erkek olmak üzere toplam 716.522 aday katılmıştır. Sınavda başarılı olan adayların okul tercihleri 03 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacaktır." şeklindeki Milli Savunma Üniversitesi açıklamasından hareketle MSÜ tercih tarihleri işlemeye devam ediyor.
10 Mayıs son gün!
MSÜ TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı. Millî Savunma Bakanlığının personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden ilan edeceği tarihler arasında Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri yapılabilecek.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları sorgulama tarihi henüz belli olmamakla birlikte işlemlerin 10 Mayıs günü tamamlanması bekleniyor.