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MSÜ tercih sonuçları bekleniyor! MSÜ yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2025MSÜ tercih sonuçları nereden öğrenilir?

MSÜ tercih sonuçları bekleniyor! MSÜ yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2025MSÜ tercih sonuçları nereden öğrenilir?

15:2616/06/2025, Pazartesi
G: 16/06/2025, Pazartesi
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MSÜ tercih sonuçları
MSÜ tercih sonuçları

Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) tercih işlemleri sona erdi. MSÜ tercihinde bulunan adaylar, sonuçları öğrenmek istiyor. Kara, Deniz, Hava ve diğer branşlardaki askeri okul sonuçları, personeltemin.msb.gov.tr web sitesi üzerinden erişime sunulacak. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2025, nasıl sorgulanır? İşte, PERTEM bu yılki MSÜ tercih sonuçları tarihi ile ilgili detaylar...

Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde uygulandı. Ardından 3 Nisan'da MSÜ tercih işlemleri başladı. 10 Mayıs'ta sona eren MSÜ tercihleri ne zaman belli olacak? MSÜ tercih sonuçları ile ilgili tarih duyuruldu mu?

MSÜ TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı. Millî Savunma Bakanlığının personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden ilan edeceği tarihler arasında Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri yapılabilecek.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI PERTEM ÜZERİNDEN İLAN EDİLECEK

Milli Savunma Bakanlığı, MSÜ tercih sonuçlarını resmi internet sitesi personeltemin.msb.gov.tr adresi aracılığıyla açıklayacaktır.

Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları tercih sonuçları adaylara basılı evrak veya e-posta ile gönderilmeyecektir.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçları henüz resmi olarak açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı ve ÖSYM tarafından yapılan resmi duyurular bekleniyor. Ancak, önceki yıllardaki takvimlere ve mevcut bilgilere göre sonuçların kısa süre içinde erişime açılması bekleniyor.

KARA, HAVA, DENİZ HARP OKULU YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI

MSÜ tercih sonuçları açıklandığı zaman personeltemin.msb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylar PERTEM üzerinden T.C kimlik numarası ve şifreleri ile MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih sonuçlarını öğrenebilecekle



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