MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? MSÜ tercih sonuçlarında son durum

Milli Savunma Üniversitesi’ne yerleşmek isteyen adaylar, tercih sürecini geride bıraktı. Şimdi ise heyecan, tercih sonuçlarının ilan edileceği tarihte. Sonuçlar PERTEM (personeltemin.msb.gov.tr) üzerinden ilan edilecek ve adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak yerleştirme durumlarını görüntüleyebilecek. MSÜ tercih sonuçları için tarih belli oldu mu, açıklama geldi mi?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı ve ÖSYM tarafından resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak, geçmiş yılların takvimleri ve mevcut kaynaklar, sonuçların yakın bir tarihte ilan edilebileceğine işaret ediyor.

Geçtiğimiz yıl 2024 MSÜ tercih sonuçları, tercihler 3 Nisan - 10 Mayıs tarihleri arasında alınmış ve sonuçlar 11 Haziran'da erişime açılmıştı. Bu doğrultuda, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının Haziran ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

MSÜ TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?