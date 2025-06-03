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MSÜ tercih sonuçları son durum 3 Haziran 2025: MSÜ askeri öğrenci tercih sonuçları sorgulama ekranı

MSÜ tercih sonuçları son durum 3 Haziran 2025: MSÜ askeri öğrenci tercih sonuçları sorgulama ekranı

21:483/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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MSÜ tercih sonuçları için gözler MSB'de
MSÜ tercih sonuçları için gözler MSB'de

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Askeri öğrencilerin MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yer almasa da Özellikle tercih sonuçlarının bu günlerde açıklanması beklendiğinden araştırmalar da hız kazandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) perseoneltemin.msb.gov.tr adresinden ilan edilecek olan 2025-MSÜ tercih sonuçları açıklandığında sayfamızda yer alacak.

MSÜ tercih sonuçları için gözler Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) personel temin sitesine çevrildi. Hava, Kara ve Deniz, Harp okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihlerini yapan adaylar sonuçları açıklandığında personeltemin.msb.gov.tr adresinden sorgulayabilecek. Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MSÜ sonuçlarında son durum.


MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, henüz Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi olarak duyurulmadı. Ancak, geçmiş yılların takvimine ve mevcut kaynaklara göre, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının Haziran ayının birinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

MSÜ 2025 TERCİH SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

MSÜ 2025 tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi Personel Temin Dairesi web sitesi olan “personeltemin.msb.gov.tr” üzerinden ilan edilecek. Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle sonuçları sorgulayabilecek.


MSÜ AKADEMİK PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

"Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik değişikliğine göre, Milli Savunma Bakanlığınca lisansüstü eğitime tefrik edilen subayların öğrenim süresi, Bakanlığın uygun gördüğü haller haricinde tefrik edildiği programın azami süresini geçemeyecek.


İlgili düzenleme, daha önce "Kuvvet Komutanlıklarınca yüksek lisansa tefrik edilen subayların öğrenim süresi hiçbir koşulda üç yılı (altı yarıyıl) geçemez." şeklinde uygulanıyordu.

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MSÜ tercih sonuçları son durum 3 Haziran 2025: MSÜ askeri öğrenci tercih sonuçları sorgulama ekranı