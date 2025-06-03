MSÜ tercih sonuçları son durum 3 Haziran 2025: MSÜ askeri öğrenci tercih sonuçları sorgulama ekranı

MSÜ tercih sonuçları için gözler Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) personel temin sitesine çevrildi. Hava, Kara ve Deniz, Harp okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihlerini yapan adaylar sonuçları açıklandığında personeltemin.msb.gov.tr adresinden sorgulayabilecek. Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MSÜ sonuçlarında son durum.





MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, henüz Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi olarak duyurulmadı. Ancak, geçmiş yılların takvimine ve mevcut kaynaklara göre, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının Haziran ayının birinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

MSÜ 2025 TERCİH SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

MSÜ 2025 tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi Personel Temin Dairesi web sitesi olan “personeltemin.msb.gov.tr” üzerinden ilan edilecek. Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle sonuçları sorgulayabilecek.





MSÜ AKADEMİK PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

"Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik değişikliğine göre, Milli Savunma Bakanlığınca lisansüstü eğitime tefrik edilen subayların öğrenim süresi, Bakanlığın uygun gördüğü haller haricinde tefrik edildiği programın azami süresini geçemeyecek.



