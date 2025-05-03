MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi’nde (MSÜ) askeri öğrenci olma hayali kuran binlerce aday, 18 Nisan’da sona eren tercih sürecinin ardından sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı’nın personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar fiziki yeterlilik ve mülakat aşamalarına katılacak. MSB’den resmi bir açıklama henüz gelmese de, sonuçların Mayıs ayının ilk haftalarında ilan edilmesi bekleniyor.