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MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

14:363/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim almak isteyen adayların gözü, 18 Nisan’da tamamlanan tercih sürecinin ardından sonuçlara çevrildi. MSB Personel Temin adresinden ilan edilecek 2025-MSÜ tercih sonuçlarıyla birlikte ikinci aşama olan fiziki yeterlilik ve mülakat süreci başlayacak. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi’nde (MSÜ) askeri öğrenci olma hayali kuran binlerce aday, 18 Nisan’da sona eren tercih sürecinin ardından sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı’nın personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar fiziki yeterlilik ve mülakat aşamalarına katılacak. MSB’den resmi bir açıklama henüz gelmese de, sonuçların Mayıs ayının ilk haftalarında ilan edilmesi bekleniyor.

2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 24 Mart tarihinde başladı ve 18 Nisan'da sona erdi. Gözler ise MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

MSÜ MÜLAKATLAR NE ZAMAN?

MSB tarafından MSÜ 2. seçim aşaması tarihleri henüz açıklanmadı fakat geçtiğimiz yıl Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 26 Haziran-20 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

MSÜ mülakatlarının bu yıl haziran ayı başlarında başlaması bekleniyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

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