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ÖSYM kılavuzuyla birlikte MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? MSÜ tercih kılavuzu 2024

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci belirleme sınavı, 3 Mart tarihinde gerçekleştirilmiş ve adaylar merakla sonuçları beklemeye başlamıştı. Sonuçlar, heyecanla beklenen gün olan 21 Mart'ta adaylara sunuldu. Ancak, şimdi adayların odak noktası MSÜ tercih kılavuzu oldu. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercih tarihleri belli oldu mu? MSÜ tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır? İşte detaylar...

14:45 - 1/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
MSÜ
MSÜ

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Mart Pazar günü binlerce adayın katılımı ile tamamlandı. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri, belirtilen tarihler Millî Savunma Bakanlığı'nın internet adresi üzerinden yapılabilecek. İşte 2024 MSÜ tercihlerinin başlayacağı tarih...

MSÜ 2024 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi tercih takvimi belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısında MSÜ tercih tarihlerine de değinildi. Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir.

3 Mart’ta gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375 bin 409 kadın, 341 bin 113 erkek olmak üzere toplam 716 bin 522 aday katılmıştır. Sınavda başarılı olan adayların okul tercihleri 03 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacaktır."

MSÜ TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

MSÜ tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Millî Savunma Bakanlığının personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden ilan edeceği tarihler arasında Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri yapılabilecek.

MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2024-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.



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