MSÜ 2024 sınav tarihleri açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin duyurusuna göre Milli Savunma üniversitesi sınav tarihleri ve başvuru tarihleri belli oldu. Sınava girecek binlerce aday, tarihleri yakından araştırıyor. Peki, MSÜ sınavları ne zaman, hangi tarihte? MSÜ 2024 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, detayları…