MSÜ tercihleri açıklandı mı? 2022 MSÜ tercihleri ne zaman ?

Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.... genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.
Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.
MSÜ tercihler açıklandı mı? MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak?
- Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi MSÜ tercih sürecine yönelik sonuç açıklaması. Milli Savunma Üniversitesi 2022 sonuçlarının açıklanması sonrası adaylar gözünü tercih tarihine dikti. Her yıl ÖSYM'den yapılan tercih duyurusu ardından sürecin detayları açıklandı. Adaylar, taban ve tavan puanlar doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman? MSÜ tercih tarihleri açıklandı mı? İşte haberimizin detayları sizlerle...
- MSÜ tercihlerinin ne zaman yapılacağı ve taban puanları gündemde yer alıyor. MSÜ 2022 yılında 27 Mart tarihinde yapıldı. ÖSYM sınav takvimi doğrultusunda sonuçlar 14 Nisan Perşembe günü ilan edildi. Sonu. heyecanı yerine tercih sonuç beklentisine bıraktı.
- Tercih tarihleri www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacak.