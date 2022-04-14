MSÜ tercihleri açıklandı mı? 2022 MSÜ tercihleri ne zaman ? Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi MSÜ tercih sürecine yönelik sonuç açıklaması. Milli Savunma Üniversitesi 2022 sonuçlarının açıklanması sonrası adaylar gözünü tercih tarihine dikti. Her yıl ÖSYM'den yapılan tercih duyurusu ardından sürecin detayları açıklandı. Adaylar, taban ve tavan puanlar doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman? MSÜ tercih tarihleri açıklandı mı? İşte haberimizin detayları sizlerle...

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