Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 yılı zam oranının belli olmasının ardından ilk taksit ödemeleri alınmaya devam ediyor. 1 Ocak tarihinde başlayan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için son gün ne zaman sorusu araç sahipleri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 son ödeme tarihi ne zaman?

MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

2025 yılına ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere 2 eşit taksitte ödenebiliyor. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona erecek.

MTV BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIYOR?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını sorgulayıp ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

Karşınıza çıkan ekranda TC Kimlik ya da Vergi Kimlik Numaranızı, plakanızı girdikten sonra orada yer alan güvenlik kodunu kutucuğa girerek sorgula butonuna basın.

SIFIR ARAÇTA EN DÜŞÜK MTV NE KADAR OLDU?

Sıfır araçta en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi 3 bin 359 liradan 4 bin 834 liraya çıktı. Kararla 2025'te motor silindir hacmi 1306 litredeki araçlarda en yüksek Motorlu Taşıtlar Vergisi 4 bin 032 liradan 5 bin 803 liraya çıktı.

1.3 İLE 1.6 MOTOR HACMİNDEKİ ARAÇLAR 10 BİN 112 LİRA ÖDEYECEK

Motor silindir hacmi 1.3 litre ile 1.6 litre arasındaki otomobillerden alınan MTV tutarı 7 bin 026 liradan 10 bin 112 liraya yükseldi.

1.6 İLE 1.8 MOTOR HACMİNDEKİ ARAÇLAR 17 BİN 886 LİRA ÖDEYECEK

Motor silindir hacmi 1.6 ile 1.8 arasında olan otomobillerden alınan MTV'nin ise 12 bin 414 liradan 17 bin 886 liraya çıkmış oldu.

EN YÜKSEK MTV KAÇ LİRA?

2025 yılında en yüksek Motorlu Taşıt Vergisi 230.698 lira olacak.







