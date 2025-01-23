MTV ödeme ve hesaplama ekranı 2025 yılı 1. taksit ödemelerinin başlamasıyla araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Ocak ve temmuzda olmak üzere eşit 2 taksitte ödenen MTV'de ilk taksit ödemeleri 1. Ocak 2025 tarihinde başladı. Cumhurbaşkanı Kararı gereği, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yeniden değerleme oranında (yüzde 43,93) artırılarak; 2024'te 2 bin 343 lira motorlu taşıtlar vergisi çıkan bir aracın 2025 yılı vergisi 3 bin 372 lira, 5 bin 265 lira motorlu taşıtlar vergisi bulunan bir aracın 2025 yılı vergisi 7 bin 577 lira oldu. Araç sahipleri yeni oran doğrultusunda 2025 MTV 1. taksit ödemelerini Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından yapabilecekler. Peki, 1. taksit MTV ne zaman nasıl ödenir? MTV son ödeme hangi gün?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 yılı zam oranının belli olmasının ardından ilk taksit ödemeleri alınmaya devam ediyor. 1 Ocak tarihinde başlayan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için son gün ne zaman sorusu araç sahipleri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 son ödeme tarihi ne zaman?
MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?
2025 yılına ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere 2 eşit taksitte ödenebiliyor. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona erecek.
MTV BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIYOR?
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını sorgulayıp ödemelerini gerçekleştirebiliyor.
Karşınıza çıkan ekranda TC Kimlik ya da Vergi Kimlik Numaranızı, plakanızı girdikten sonra orada yer alan güvenlik kodunu kutucuğa girerek sorgula butonuna basın.
SIFIR ARAÇTA EN DÜŞÜK MTV NE KADAR OLDU?
Sıfır araçta en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi 3 bin 359 liradan 4 bin 834 liraya çıktı. Kararla 2025'te motor silindir hacmi 1306 litredeki araçlarda en yüksek Motorlu Taşıtlar Vergisi 4 bin 032 liradan 5 bin 803 liraya çıktı.
1.3 İLE 1.6 MOTOR HACMİNDEKİ ARAÇLAR 10 BİN 112 LİRA ÖDEYECEK
Motor silindir hacmi 1.3 litre ile 1.6 litre arasındaki otomobillerden alınan MTV tutarı 7 bin 026 liradan 10 bin 112 liraya yükseldi.
1.6 İLE 1.8 MOTOR HACMİNDEKİ ARAÇLAR 17 BİN 886 LİRA ÖDEYECEK
Motor silindir hacmi 1.6 ile 1.8 arasında olan otomobillerden alınan MTV'nin ise 12 bin 414 liradan 17 bin 886 liraya çıkmış oldu.
EN YÜKSEK MTV KAÇ LİRA?
2025 yılında en yüksek Motorlu Taşıt Vergisi 230.698 lira olacak.