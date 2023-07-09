"Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Teklifle, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ( MTV) uygulanacak. Deprem bölgesinde mücbir sebep ilan edilen yerlerde, 6 Şubat’tan önce tescil edilen kayıt ve tescili olan taşıtlar ek MTV'den istisna tutulacak. Ek MTV muafiyeti ile ilgili ayrıntılar netleşmezken, muafiyet deprem bölgesindeki araç plakaları ile ilgili de bir tartışma başlattı.

MTV ek vergiden muaf, şartları neler?

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde, deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacak.

MTV araç sahiplerinin ikametlerine göre mi, araç plakalarına göre mi muaf tutulacak?

Ek MTV muafiyetinin, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Hatay'daki araç sahiplerinin ikametlerine göre mi, yoksa araç plakalarına göre mi olacağı tartışılıyor. Çünkü, söz konusu şehirlerde başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin olmak üzere çeşitli illerin plakasını taşıyan binlerce araç mevcut.

MTV ek vergi ne zaman ödenecek?

Asrın felaketinin yarattığı finanman ihtiyacın karşılanması amacıyla getirilen MTV ek vergisi, iki taksit şeklinde ödenecek. 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar ek MTV kapsamına alınacak.

Ek MTV iki eşit taksitte tahakkuk ettirilecek. Ek MTV'nin ilk taksiti, düzenlemenin yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek. Örneğin teklifin temmuz ayı içinde kanunlaşması halinde ek MTV'nin ilk taksiti ağustos ayı sonuna kadar ödenecek. Ek MTV'nin ikinci taksitinin ise kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerekecek.