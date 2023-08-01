Ek MTV ödeme tarihlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Yıl içerisinde iki taksit halinde Ocak ve Temmuz döneminde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisinin ikinci taksit ödemesi uzatıldı.

MTV EK ÖDEME TARİHİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit ödemeleri için süre de 4 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Karar vergi daireleri ve internet üzerinden yapılan ödemelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle alındı.

MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) ve Dijital Ödeme Noktasında “Hızlı Ödeme” bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan; plaka, TC Kimlik Numarası ile “Tescil Tarihi” veya “Sahiplik Belge Tarihi” bilgilerinden birini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinizi;

İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,

Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla,

Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla,

PTT şubelerine yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

HANGİ ARAÇ NE KADAR ÖDEYECEK?

Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar uygulanacak.

1.300 SİLİNDİR HACMİNİN ALTINDAKİ ARAÇLAR

Matrahı 114 bin TL'ye kadar olan 4-6 yaş aralığındaki araçlar için 739,5 TL. (Yıllık ödemesi 1479 TL idi.)

Matrahı 114 bin-199 bin 700 TL aralığında olan 1-3 yaş araçlar için 1,165 TL. (Yıllık ödemesi 2 bin 330 TL.)

Matrahı 114 bin-199 bin 700 TL aralığında olan 4-6 yaş araçlar için 813 TL. (Yıllık ödemesi 1,626 TL.)

Matrahı 199 bin 700 TL ve üstü olan 1-3 yaş araçlar için 1272,5 TL. (Yıllık ödemesi 2 bin 545 TL.)

1301-1600 MOTOR ARAÇLAR

Matrahı 114 bin TL'ye kadar olan 1-3 yaş araçlar için 1846,5 TL. (Yıllık ödemesi 3 bin 693 TL.)

Matrahı 114 bin TL'ye kadar olan 4-6 yaş araçlar için 1384,5 TL. (Yıllık ödemesi 2 bin 769 TL)

1301-1600 CC ARAÇLAR

Matrahı 114 bin-199 bin 700 TL arasında olan 1-3 yaş araçlar için 2 bin 33 TL. (Yıllık ödemesi 4 bin 66 TL.)

Matrahı 114 bin-199 bin 700 TL arasında olan 4-6 yaş araçlar için 1524,5 TL. (Yıllık ödemesi 3 bin 49 TL)

Matrahı 199 bin 700 TL ve üstü 1-3 yaş araçlar için 2 bin 217 TL. (Yıllık ödemesi 4 bin 434 TL.)

Matrahı 199 bin 700 TL ve üstü 4-6 yaş araçlar için 1662,5 TL (Yıllık ödemesi 3 bin 325 TL.)

1601-1800 CC ARAÇLAR

Matrahı 285 bin 800 TL'yi aşmayan 1-3 yaş araçlar için 3 bin 589 TL. (Yıllık ödemesi 7 bin 178 TL), 4-6 yaş araçlar için 2 bin 806,5 TL. (Yıllık ödemesi 5 bin 613 TL.)

Matrahı 285 bin 800 TL'yi aşan 1-3 yaş arası araçlar için 3 bin 917 TL (Yıllık ödemesi 7 bin 834 TL), 4-6 yaş aralığındaki araçlar için 3 bin 60 TL (Yıllık ödemesi 6 bin 120 TL.)

1801-2000 CC ARAÇLAR

Matrahı 285 bin 800 TL olan 1-3 yaş araçlar için 4 bin 524 TL; 4-6 yaş aralığındaki araçlar için 3 bin 484 TL.

Matrahı 285 bin 800 TL ve üstü olan 1-3 yaş araçlar için 5 bin 655,5 TL; 4-6 yaş araçlar için 4 bin 752,5 TL.

2001 – 2500 CC ARAÇLAR

Matrahı 356 bin 900 TL olan 1-3 yaş araçlar için 8 bin 483,5 TL; 4-6 yaş araçlar için 6 bin 159,5 TL.

Matrahı 356 bin 900 TL ve üstü olan 1-3 yaş araçlar için 9 bin 256 TL; 4-6 yaş araçlar için ise 6 bin 718 TL.

4001 CC VE YUKARISI ARAÇLAR

Matrahı 1 milyon 357 bin 700 lirayı aşmayan 1-3 yaş araçlar için 46 bin 362,5 TL.

Matrahı 1 milyon 357 bin 700 lirayı aşan 1-3 yaş araçlar için ise 50 bin 576,5 TL.







