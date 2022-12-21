2023 MTV yeniden değerleme oranı belli oldu! MTV ilk taksit ödemeleri ne zaman??

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak yeniden değerleme oranına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 2023 yılı için vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 olarak belirlenmişti.
MTV yeniden değerleme oranı ne kadar oldu?
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden değerleme oranında motorlu taşıtlar vergisi için yüzde 50 oranında indirme yetkisini kullandı. Bu kapsamda yeni yıldan itibaren MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5'e indirildi.
Kim ne kadar MTV ödeyecek?
- Kararla birlikte 2023 yılında 1-3 yaş aralığındaki araçlara uygulanacak MTV tutarları belli oldu. Taşıtın değerine göre, motor gücü bin 300 cc ve altında olan araçlarda MTV tutarı en düşük 2 bin 120 lira, en yüksek 2 bin 545 lira olacak.
- Motor gücü bin 300 ile bin 600 cc arasında olan araçlarda ise en düşük 3 bin 693 lira, en yüksek 4 bin 434 lira MTV ödemesi yapılacak.
- Motor gücü bin 600 ile bin 800 cc arasındaki araçlarda, en düşük MTV tutarı 7 bin 178 lira, en yüksek 7 bin 834 lira olacak.
- Motor gücü bin 800 ile 2 bin cc arasındaki araçlardan ise en düşük 11 bin 309 lira, en yüksek 12 bin 340 lira MTV tahsil edilecek.
01.01.2018 sonrası tescil
0-1300 motor
- Matrahı 70 bin 600 liraya kadar?
- 1-3 yaş - 1313 TL'den 2 bin 120 TL'ye çıktı
- 4-6 yaş - 916 liradan 1479 TL'ye çıktı
- Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası
- 1-3 yaş - 1.443 lira - 2330 TL'ye çıktı
- 4-6 yaş - 1007 lira - 1626 TL'ye çıktı
- Matrahı 123.700 lira ve üstü
- 1-3 yaş - 1.576 lira - 2545 TL'ye çıktı
- 4-6 yaş - 1098 lira - 1773 TL'ye çıktı
- 1301-1600 motor
- Matrahı 70.600 liraya kadar
- 1-3 yaş - 2.287 lira - 3693 TL'ye çıktı
- 4-6 yaş - 1.715 lira - 2769 TL'ye çıktı
- 1301-1600 cc
- Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası
- 1-3 yaş - 2.518 lira - 4066 TL'ye çıktı
- 4-6 yaş - 1.888 lira - 3049 TL'ye çıktı
- 1301-1600 cc
- Matrahı 123.700 lira ve üstü
- 1-3 yaş - 2.746 lira - 4434 TL'ye çıktı
- 4-6 yaş - 2.059 lira - 3325 TL'ye çıktı
- 1601-1800 cc
- Matrahı 177.000’i aşmayanlar
- 1-3 yaş - 4.445 lira - 7178 TL'ye çıktı
- 4-6 yaş - 3.476 lira - 5613 TL'ye çıktı
- Matrahı 177.000’i aşanlar
- 1-3 yaş - 4.851 lira - 7834 TL'ye çıktı
- 4-6 yaş - 3.790 lira - 6120 TL'ye çıktı
- 1801-2000 cc
- Matrahı 177 bin lira
- 1-3 yaş - 5.603 lira - 9048 TL'ye çıktı
- 4-6 yaş - 4.315 lira - 6968 TL'ye çıktı
- Matrahı 177 bin lira ve üstü
- 1-3 yaş - 7.004 lira- 11.311 TL'ye çıktı
- 4-6 yaş - 5.886 lira - 9.505 TL'ye çıktı
- 2001 - 2500 cc
- Matrahı 221.000 lira
- 1-3 yaş - 10.506 lira - 16.967 TL'ye çıktı
- 4-6 yaş - 7.628 - 12.319 TL'ye çıktı
- Matrahı 221.000 lira ve üstü
- 1-3 yaş - 11.463 lira - 18.512 TL'ye çıktı
- 4-6 yaş - 8.320 lira - 13.436 TL'ye çıktı
- 2501 - 3000 cc
- Matrahı 442.300 lira
- 1-3 yaş - 14.649 lira - 23.658 TL'ye çıktı
- 4-6 yaş - 12.745 lira - 20.583 TL'ye çıktı
- Matrahı 442.300 lira ve üstü
- 1-3 yaş - 15.983 lira - 25.812 TL'ye çıktı
- 4-6 yaş - 13.903 lira - 22.453 TL'ye çıktı
- 4001 cc ve yukarısı
- Matrahı 840.700 lirayı aşmayan
- 1-3 yaş - 57.415 lira - 92.725 TL'ye çıktı
- Matrahı 840.700 lirayı aşan
- 1-3 yaş - 62.634 lira - 101.153 TL'ye çıktı
01.01.2018 öncesi tescil
0-1300 cc
4-6 yaş
2022 MTV: 916 Lira
2023 MTV: 1479 Lira
1301-1600 cc
2022 MTV: 1715 Lira
2023 MTV: 2769 Lira
1601-1800 cc
4-6 yaş
2022 MTV: 3158 Lira
2023 MTV: 5100 Lira
1801-2000 cc
2022 MTV: 4904 Lira
2023 MTV: 7919 Lira
7-11 yaş
0-1300 cc
2022 MTV: 512 Lira
2023 MTV: 826 Lira
1301-1600 cc
2022 MTV: 995 Lira
2023 MTV: 1606 Lira
7-11 yaş
1601-1800 cc
2022 MTV: 1860 Lira
2023 MTV: 3003 Lira
1801-2000 cc
2022 MTV: 2882 Lira
2023 MTV: 4654 Lira
16 yaş ve yukarısı
0-1300 cc
2022 MTV: 136 Lira
2023 MTV: 219 Lira
1301-1600 cc
2022 MTV: 270 Lira
2023 MTV: 436 Lira
Motosiklet 2023 MTV oranları ne kadar oldu?
- 100-250 cc 1-3 yaş arası - 395 TL
- 100-250 cc 4-6 yaş arası - 297 TL
- 100-250 cc 7-11 yaş arası - 218 TL
- 100-250 cc 12-15 yaş arası - 135 TL
- 251-650 cc 1-3 yaş arası - 817 TL
- 251-650 cc 4-6 yaş arası - 620 TL
- 251-650 cc 7-11 yaş arası - 395 TL
MTV ilk taksit ödemesi ne zaman?
MTV ücretleri iki taksit şeklinde ödenecek. İlk taksit, Ocak ayında, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenecek.
MTV nasıl nereden ödenecek?
- MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden 02:00 ile 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor.
- MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor.
MTV geçmiş dönem borçları nasıl sorgulanır?
Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.