2023 MTV yeniden değerleme oranı belli oldu! MTV ilk taksit ödemeleri ne zaman?? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 122,9'dan yüzde 61,5'e düşürdü. MTV ücretleri iki taksit şeklinde ödenecek. İlk taksit, Ocak ayında, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenecek. Peki hangi araç için kaç lira MTV ödenecek? İşte detaylar...

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