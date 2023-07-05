2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi, sıfır araçlar ve trafiğe kayıtlı tüm araçlar için iki katına çıkarıldı. Akaryakıtta alınan ÖTV ocak ve temmuz aylarında geriye dönük 6 aylık enflasyon kadar artacak.

Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor. Aralık ayında ödenecek en düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı ise 101 bin 152 lira olarak belirlenmişti.