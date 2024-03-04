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Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: MTV için son noktayı koydu! Vergi oranlarında artış olacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak. Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik" dedi. İşte Bakan Şimşek'in açıklamalarının detayları.

09:44 - 4/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Mehmet Şimşek açıkladı: KDV artışı olacak mı? MTV için net sözler...
Mehmet Şimşek açıkladı: KDV artışı olacak mı? MTV için net sözler...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Maliye politikasında enflasyonu yükseltecek bir adım atmayacağız" dedi. Bakan Mehmet Şimşek yaptığı açıklamasında, “Vatandaşımıza da piyasaya da sürpriz yapmayacağız. Öngörülebilir, kurala dayalı, şeffaflık dedik. Genel KDV artışı olmayacak, kurumlar vergisi, gelir vergisi ve MTV düzenlemesi için yeni düzenlemeyi aklımızdan bile geçirmedik." dedi.

MTV’DE BİR DÜZENLEME OLACAK MI?

Maliye politikası tarafında enflasyonu yükseltecek bir adım atmayacağız. Vatandaşa da piyasalara da iş alemine de sürpriz yapmayacağız. OVP'deki vizyon neyse onu uygulayacağız. Orada vergi istisnalarını gözden geçireceğiz diyor. KDV, gelir vergisi, kurumlar vergisi genel oranlarında artış olmayacak. MTV'de bir düzenleme olmayacak.

Piyasalarda güvensizliği artırmak, seçime yönelik bir sürü iddia ortaya konuyor. İddiaları basın danışmanlarımıza sorabilirsiniz. Bunların niyeti kötü. Kayıt dışılık dışında, bazı istisnaların gözden geçirilmesi dışında özel bir çalışmamız yok. Harcamalarda rasyonelleştirmeyi başlattık. Vatandaş bizden de tasarruf istiyor. Vatandaş haklı.”



#MTV
#KDV
#Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
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