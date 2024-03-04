Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın ilk enflasyon verisi açıklamış, Ocak ayında enflasyon aylık yüzde 6,70 olarak gerçekleşmişti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70 enflasyon farkını şimdiden hak etmişti. Bugün ise Şubat ayı enflasyon verileri açıklandı. Böylelikle memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda iki aylık enflasyon farkı belli olmuş oldu. Peki memur ve memur emeklisi enflasyon zam oranı en az ne kadar olacak? Peki şubat enflasyon farkı ne kadar?