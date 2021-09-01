Özgün Mu varyantı tehlikeli mi? Mu varyantı belirtileri, etkisi nedir?
ÖZGÜN HABERLER

Mu varyantı tehlikeli mi? Mu varyantı belirtileri, etkisi nedir?

Mu varyantı nedir? sorusu günün merak edilen sorularından biri oldu. Koronavirüs salgınında yeni koronavirüs varyantları tespit edilmeye devam ediyor. En son Delta varyantının etkileri gündemde konuşulurken Dünya Sağlık Örgütü'nün Mu varyantı açıklaması ile Mu varyantına ilişkin detaylar merak kazandı. Peki, Mu varyantı nedir? Mu varyantı etkileri nedir? Mu varyantı aşılara karşı dirençli mi? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mu varyantı tehlikeli mi? Mu varyantı belirtileri, etkisi nedir?
mu varyantı

Koronavirüs, aradan geçen zaman içerisinde farklı mutasyonlara uğradı, öne çıkan varyantlardan biri de Mu oldu. B.1.621 olarak numaralandırılan Kolombiya varyantına "Mu" ismi verildi. Daha önce yapılan açıklamalarda Mu varyantı, düşük uyarı seviyesine karşılık gelen "yakından izlenmesi gereken" olarak varyant olarak duyurulmuştu.

MU VARYANTI ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Mu Varyantı DSÖ tarafından incelenmesi gereken varyantlar arasında yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre Güney Amerika ve Avrupa'da vakalar olduğu belirtildi. Koronavirüs varyantlarını iki sınıfa ayıran DSÖ Mu Varyantını ilgi varyantları arasında değerlendiriyor. Endişe varyantları ise Alfa, Beta, Gamma ve Delta varyantları.

AŞILAR MU VARYANTINDA ETKİLİ Mİ?

DSÖ, Mu Varyantının aşılara karşı daha dirençli olabileceğini düşünüyor fakat bunu incelemek için yeni çalışmalara ve verilere ihtiyaç duyulduğunun da altını çiziyor.

DSÖ, düzenli yayımladığı haftalık raporunda, özellikle Güney Amerika’da etkili olan Mu varyantıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Abone Ol Google News
Yenilen gol olay çıkardı

Yenilen gol olay çıkardı

'Anlaşmazlık oldu' dedi, Rıdvan Dilmen tepki gösterdi.
Polislere para teklif etmişti

Polislere para teklif etmişti

​Eski MasterChef yarışmacısı hakkında karar.
Yıkıldık

​2-0 öne geçtiğimiz maçın son dakikasında 2 puan bıraktık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan subay ve astsubaylara seslendi.

​1 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı.
''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

​Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

​Ankara'daki Suriyeliler kayıtlı oldukları illere gönderilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan adli yıl açılışında konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.