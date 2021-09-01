Mu varyantı tehlikeli mi? Mu varyantı belirtileri, etkisi nedir?

Koronavirüs, aradan geçen zaman içerisinde farklı mutasyonlara uğradı, öne çıkan varyantlardan biri de Mu oldu. B.1.621 olarak numaralandırılan Kolombiya varyantına "Mu" ismi verildi. Daha önce yapılan açıklamalarda Mu varyantı, düşük uyarı seviyesine karşılık gelen "yakından izlenmesi gereken" olarak varyant olarak duyurulmuştu.

MU VARYANTI ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Mu Varyantı DSÖ tarafından incelenmesi gereken varyantlar arasında yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre Güney Amerika ve Avrupa'da vakalar olduğu belirtildi. Koronavirüs varyantlarını iki sınıfa ayıran DSÖ Mu Varyantını ilgi varyantları arasında değerlendiriyor. Endişe varyantları ise Alfa, Beta, Gamma ve Delta varyantları.

AŞILAR MU VARYANTINDA ETKİLİ Mİ?

DSÖ, Mu Varyantının aşılara karşı daha dirençli olabileceğini düşünüyor fakat bunu incelemek için yeni çalışmalara ve verilere ihtiyaç duyulduğunun da altını çiziyor.

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DSÖ, düzenli yayımladığı haftalık raporunda, özellikle Güney Amerika’da etkili olan Mu varyantıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.