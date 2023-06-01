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Muğla’ya gök gürültülü yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Muğla çevresi için şiddetli yağış, fırtına ve dolu yağışı uyarısında bulundu. Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Muğla 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

17:54 . 1/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Muğla 5 günlük hava durumu

Muğla 5 günlük hava durumu

Meteoroloji, Muğla ve çevresi için şiddetli yağış, fırtına ve dolu yağışı uyarısında bulundu. Yağışların Cuma günü öğle saatlerinden itibaren etkili olması belirtildi. İşte Muğla 5 günlük hava durumu.

MUĞLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Muğla 5 günlük hava durumu için

YURTTA HAVA DURUMU

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Balıkesir, Bilecik ve Bolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu’nun kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice (30-50 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 24

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 33



#Muğla
#hava durumu
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Sağanak yağış
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