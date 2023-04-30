Muğla seçim sonuçları
YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 7 milletvekili çıkarabilen Muğla ilinin 4 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne,2 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne,1 milletvekili ise İyi Parti'ye aitti. Bu seçime katılım %88,57 oranlarında gerçekleşmişti. İşte Muğla seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.
AK PARTİ MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Kadem Mete
2- Yakup Otgöz
3- Eylem Tan
4- Turgay Öztürk
5- Ali Mete Karagöz
6- Hakan Fevzi İlhan
7- Ali Tekin
CHP MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Cumhur Uzun
2. Gizem Özcan
3. Süreyya Öneş Derici
4. Selçuk Özdağ (Gelecek Partisi)
5. Mehmet Demir
6. Fatma Gebeş Çimen
7. Salih Büyükdöverlioğlu
İYİ PARTİ MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Metin Ergun
2- Behçet Saatcı
3- Mehmet Tosun
4- Gülgün Çolakoğlu
5- Ayfer İlhan Öçer
6- Tulgay Hasar
7- Ömer Kaya
MHP MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 ÖZLEM BALCI
2 ERTUĞRUL AVCI
3 MEVLÜT KİRİŞ
4 ABDULKADİR TEKİN
5 ŞEVKET TOKUR
6 HİLMİ BAŞPINAR
7 NESLİHAN DOĞANGÜL ÖNDER
YEŞİL SOL PARTİ MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
HASAN YILDIRIM
TİP MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MUĞLA 1 MEHMET ASLANTUĞ
NEŞE TUNCER GÜNGÜT
OSMAN GÜLGÜN
MEHMET YAPICI
YAĞMUR ÖZGÜR GÜVEN
FÜSUN ÜNLÜSOY
NEŞET KARADAĞ
MEMLEKET PARTİSİ MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Süleyman Dinçberk
İbrahim Şimşek
Canan Karaosmanoğlu
Osman Kurtuluş
Buse Tokaç
Ümit İftar
Subutay Akça
2023 seçimleri Muğla seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 Muğla cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Muğla milletvekilleri burada yer alacaktır.
Muğla Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
Muğla seçim sonuçlarına göre, Muharrem İnce oyların yüzde 52,6’sını alırken, Muğla Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 32,1’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 11,8’ini, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 2,8’ini aldı.
Muğla milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Milllet İttifakı Muğla oy oranı % 58 olurken, CHP 4, İYİ Parti 1 çıkardı. Cumhur İttifakı ise oyların yüzde 34,7’sini alarak AK Parti 2 milletvekili çıkardı.
Muğla’da hangi parti ne kadar oy aldı? Muğla’da hangi parti kazandı?
- CHP % 40,9
- AK Parti % 28,2
- İYİ Parti % 16,5
- HDP % 6,7
- MHP % 6,5
Muğla yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
CHP’nin Muğla Büyükşehir Belediye başkan adayı Osman Gürün oyların % 36,01’ini alırken, AK Parti adayı Mehmet Nil Hıdır ise oyların % 28,42’sini aldı.
Muğla İl Genel Meclisi seçim sonuçları
CHP % 42,66
AK Parti % 34,78
İYİ Parti % 10,51
DP % 3,33
MHP % 2,73
MUĞLA’NIN İLÇELERİ NELER?
Muğla'nın ilçeleri 13 tanedir.
MUĞLA KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?
Muğla İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 7 milletvekili göndermektedir.
Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1