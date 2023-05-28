Muğla seçim sonuçları
28 Mayıs 2023 Pazar günü Muğla 2. tur seçim sonuçları, ilçe ilçe sandık sonuçları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli olacak. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Muğa’da Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık sandık sonuçları, oyların yüzdelik dilimleri ile Muğla 2. tur seçiminde kim önde, seçimin kazananı kim olduğu 14 Mayıs seçiminde olduğu gibi yenişafak seçim sayfasında öğrenilecek.
Muğla 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu seçim yayın yasağını kaldırır kaldırmaz Muğla seçim sonuçları anlık olarak Yenişafak.com seçim sayfasından canlı ve son dakika verilerine ulaşabilirsiniz.
2023 Muğla Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları
28 Mayıs 2023 Muğla Cumhurbaşkanı 2. tur seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.
AK PARTİ MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Kadem Mete
2- Yakup Otgöz
3- Eylem Tan
4- Turgay Öztürk
5- Ali Mete Karagöz
6- Hakan Fevzi İlhan
7- Ali Tekin
CHP MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Cumhur Uzun
2. Gizem Özcan
3. Süreyya Öneş Derici
4. Selçuk Özdağ (Gelecek Partisi)
5. Mehmet Demir
6. Fatma Gebeş Çimen
7. Salih Büyükdöverlioğlu
İYİ PARTİ MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Metin Ergun
2- Behçet Saatcı
3- Mehmet Tosun
4- Gülgün Çolakoğlu
5- Ayfer İlhan Öçer
6- Tulgay Hasar
7- Ömer Kaya
MHP MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 ÖZLEM BALCI
2 ERTUĞRUL AVCI
3 MEVLÜT KİRİŞ
4 ABDULKADİR TEKİN
5 ŞEVKET TOKUR
6 HİLMİ BAŞPINAR
7 NESLİHAN DOĞANGÜL ÖNDER
MEMLEKET PARTİSİ MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Süleyman Dinçberk
İbrahim Şimşek
Canan Karaosmanoğlu
Osman Kurtuluş
Buse Tokaç
Ümit İftar
Subutay Akça
MUĞLA YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İSMAİL BAYKAL
KADİR GÜRSOY
ERSİN TOPTAŞ
HASAN SEFA TURSUN
MEHMET NESİM POLAT
FARUK ÖGE
NUMAN PÜSKÜLLÜ
MUĞLA BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Ahmet Tarık Sarı
Ali Özden
Hilal Çetinkaya
Reyhan Yılmaz
Mustafa Rüçhan Özer
Hüseyin Çakır
Ufuk Dönmez
2018 Muğla Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Muğla seçim sonuçlarına göre, Muharrem İnce oyların yüzde 52,6’sını alırken, Muğla Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 32,1’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 11,8’ini, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 2,8’ini aldı.
2018 Muğla milletvekili genel seçim sonuçları
Milllet İttifakı Muğla oy oranı % 58 olurken, CHP 4, İYİ Parti 1 çıkardı. Cumhur İttifakı ise oyların yüzde 34,7’sini alarak AK Parti 2 milletvekili çıkardı.
Muğla kaç milletvekili çıkarıyor?
Muğla İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 7 milletvekili göndermektedir.
2018 seçim sonucuna göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1
2018 Muğla'da hangi parti ne kadar oy aldı?
CHP % 40,9
AK Parti % 28,2
İYİ Parti % 16,5
HDP % 6,7
MHP % 6,5
2019 Muğla yerel seçim sonuçları
CHP’nin Muğla Büyükşehir Belediye başkan adayı Osman Gürün oyların % 36,01’ini alırken, AK Parti adayı Mehmet Nil Hıdır ise oyların % 28,42’sini aldı.
2019 Muğla İl Genel Meclisi seçim sonuçları
CHP % 42,66
AK Parti % 34,78
İYİ Parti % 10,51
DP % 3,33
MHP % 2,73
Muğla ilçeleri hangileri?
Muğla'nın ilçeleri 13 tanedir.
Menteşe
Bodrum
Dalaman
Datça
Fethiye
Kavaklıdere
Köyceğiz
Marmaris
Mila
Ortaca
Seydikemer
Ula
Yatağan