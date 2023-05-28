2023 Isparta seçim sonuçları oy sayımlarının tamamlanmasının ardından belirlendi. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. 338.238 seçmenin olduğu Isparta’da 1.083 sandıkta oy kullanıldı. İl genelinde kullanılan 304.500 oyun 295.568’i geçerli sayıldı. Isparta’da seçime katılım oranı % 90 oldu. Seçim sonuçlarına göre Isparta’da kazanan 4 milletvekilinin hangi partiye gitti de belli oldu. Peki, 2023 seçimlerinde Isparta'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Isparta milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Isparta seçim sonuçlarına Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.