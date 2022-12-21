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Muğla TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları belli oldu mu?

Muğla TOKİ arsa kura sonuçları için bekleyiş sürüyor. 350-500 metrekare arasındaki arsaların fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlıyor. Peşin olarak yüzde 10'luk bir kısmının verileceği arsaların ilk taksidi ise 1 yıl sonra ödenecek. Arsa başvuruları 15 Kasım’da tamamlandı. 13 bin arsa kontenjanının verildiği Muğla Merkez, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas, Seydikemer, Yatağan müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Peki Muğla TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Muğla arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Muğla TOKİ Arsa Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Muğla TOKİ müstakil, hisseli arsa Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
Muğla TOKİ kura sonuçları

TOKİ arsa başvuru sonuçları araştırılıyor. TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim-15 Kasım 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla ve 1604 liradan başlayan sabit ödemelerle 10 yıl vadeyle faizsiz şekilde ödenebilecek. Müşterek parsellerin ödemeleri ise 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak ve 937 liradan başlayan taksitlerle, yine 10 yıl vadeyle sabit ödemelerle yapılabilecek. Peki Muğla TOKİ arsa kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ Muğla arsa kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.

Muğla TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde yapıldı. 17-25 Aralık tarihleri arasında TOKİ dördüncü etap kuraları çekiliyor. TOKİ konut kuraları etap etap gerçekleştiriliyor. Muğla TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Muğla TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Muğla kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Muğla TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

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