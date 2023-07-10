Muharrem ayı için geri sayım başladı. Peygamber Efendimiz'in 'Allahîn ayı' diye nitelediği Muharrem ayı Aşure ayı olarak da bilinir. Kurban Bayramı'ndan sonra idrak eden Muharrem ayı, Hicri takvime göre yılın ilk ayı olarak kabul edilir. Peki Muharrem Ayı ne zaman? Temmuz 2023 Aşure Günü hangi tarihte?

MUHARREM AYI NEDİR?

Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla "haram"dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır. Araplar, İslamiyet öncesi dönemde (Cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan "muharrem" ayında birbirlerine savaş açmak gibi "yasaklanan" fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış. Muharrem kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de zaman birimi olan ay adı şeklinde geçmemektedir.

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?

Diyanet’in yayınladığı takvime göre Muharrem ayı 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü başlayacak. Muharrem ayı Hicri yılın ilk günü olarak bilinir. Muharrem ayının bitişi ise 16 Ağustos Çarşamba günüdür. İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" idrak edilecek.















