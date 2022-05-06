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Muharrem ayı ne zaman 2022? Muharrem ayı başlangıç tarihi

Aşure gününü içinde barındıran Muharrem ayı ile ilgili sorgulamalar arttı. Ramazan ayının geride kalması ile Muharrem ayı için hazırlık başladı. 2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? İşte Muharrem ayının tarihi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2022 Muharrem ayı hangi tarihe geliyor?
2022 Muharrem ayı tarihi

Muharrem ayı zamanı en önemli günlerden biri olan Aşure günü ne zaman olacağı merak konusu oldu. 2022 yılında aşure günü ne zaman olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Muharrem ayı içerisinde aşure günü ne zaman olacağı ve tarihi nedir soruları vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu.

2022 MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Muharrem ayı 2022 yılında 30 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

2022'de Aşure Günü, 8 Ağustos 2022 tarihine denk geliyor.

AŞURE GÜNÜ HANGİ OLAYLAR OLMUŞTUR?

Arapça kaynaklarda tam olarak "Aşura" şeklinde geçen bu kelimeyi, on sayısı ile ilgili olan "aşr" ve "aşir" veya develerin güdülmesiyle ilgili "ışr" kökünden türemiş bir kelime kabul edenler olduğu gibi, Arapça'da "faula" vezninin bulunmadığını ileri sürerek İbranice'den geldiğini söyleyenler de vardır. Fakat alimlerin çoğu bu görüşe katılmamakta, kelimenin Arapça asıllı olduğunu benimsemektedirler.

Aşûre günü adı verilen 10 Muharrem gününde meydana geldiği rivayet edilen diğer bazı önemli olayları da kısaca şöyle sıralamak mümkündür:

Rivayete göre, Hz. Nuh’un gemisi Tufandan kurtulup Cûdî dağına Aşûre günü oturmuştur. Bilindiği üzere, Hz.Nuh, Allah’ın emri üzerine kendine inananları yaptığı bir gemiye bindirmiş, tufan gerçekleşince, inanmayanlar suda boğularak helak olmuşlardı.

Hz. Ademin tövbesinin kabul edilmesi,

Hz. İbrahim’in Nemrut’un ateşinden kurtulması ve,

Hz. Yakub’un oğlu Yusuf’a kavuşması,

Hz. Musa ve İsrail oğullarının Firavunun zulmünden kurtulmaları 10 Muharrem (Aşûre) günü gerçekleştiği rivayet edilen olaylar orasındadır.

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