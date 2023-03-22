Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için kararını verdi. YSK'nın kararına göre, 11 aday seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek.

Bunun için adayların 100 bin imza toplaması gerekiyor. Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22- 27 Mart tarihlerinde 08.00 – 20.00 saatleri arasında ilgili İlçe Seçim Kurulu'na gidebilecek. Seçmenler, YSK'nin ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

2023 seçimi Cumhurbaşkanı adayları

2023 Cumhurbaşkanı seçimi kimler aday oldu?

YSK'nın seçmenler tarafından aday gösterilebilecek Cumhurbaşkanı adayı için başvurusunu onayladığı isimler şöyle:

Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal, Yakup Türkal.

Cumhurbaşkanı adayları ne zamana kadar imza toplayacak?

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarımız dün kurulumuz tarafından ilan edilmiştir. Bugün aday gösterilmek istenenlerin imza süreci başlamış olup 27 Mart Pazar günü saat 20.00 itibarıyla sona erecektir.

Kurulumuzun yapmış olduğu yeni bir uygulama ile bugün itibarıyla il ilçe bazında anlık olarak hangi adaya ne kadar imza verildiğinin takibi mümkün olacaktır. Şeffaf, güvenli bir ortam yaratmak amacıyla bu uygulamamız isteyen adaylarımıza ve temsilcilerimize imza süreci sona erene kadar takip etme imkanları vardır.

Muharrem İnce, Fatih Erbakan, Sinan Oğan, Doğu Perinçek kaç imza topladı?

Muharrem İnce, Fatih Erbakan, Sinan Oğan, Doğu Perinçek ne kadar imza topladı?

YSK'nın sitesinde saat 10.00 itibariyle adayların topladıkları imza sayısı şöyle:







