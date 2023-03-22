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100 bin imza toplayan cumhurbaşkanı adayları kimler?

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmak için 100 bin imza toplayacak kişiler için başvurular Pazartesi günü tamamlandı. YSK’nın yeni uygulaması ile hangi aday ne kadar imza topladığını anlık olarak görmek mümkün. YSK, aralarında Muharrem İnce, Sinan Oğan, Fatih Erbakan ve Doğu Perinçek'in de olduğu 11 adayın, seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilebilmesine karar verdi. Peki Muharrem İnce, Fatih Erbakan, Sinan Oğan, Doğu Perinçek ne kadar imza topladı?

10:47 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hangi aday ne kadar imza topladı?

Hangi aday ne kadar imza topladı?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için kararını verdi. YSK'nın kararına göre, 11 aday seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek.

Bunun için adayların 100 bin imza toplaması gerekiyor. Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22- 27 Mart tarihlerinde 08.00 – 20.00 saatleri arasında ilgili İlçe Seçim Kurulu'na gidebilecek. Seçmenler, YSK'nin ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

2023 seçimi Cumhurbaşkanı adayları

2023 Cumhurbaşkanı seçimi kimler aday oldu?

YSK'nın seçmenler tarafından aday gösterilebilecek Cumhurbaşkanı adayı için başvurusunu onayladığı isimler şöyle:

  1. Davut Turan,
  2. Doğu Perinçek,
  3. Erkan Trükten,
  4. Halil Murat Ünver,
  5. Hilmi Özden,
  6. İrfan Uzun,
  7. Muhammed Ali Fatih Erbakan,
  8. Muharrem İnce,
  9. Sinan Oğan,
  10. Tevfik Ahmet Özal,
  11. Yakup Türkal.

Cumhurbaşkanı adayları ne zamana kadar imza toplayacak?

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarımız dün kurulumuz tarafından ilan edilmiştir. Bugün aday gösterilmek istenenlerin imza süreci başlamış olup 27 Mart Pazar günü saat 20.00 itibarıyla sona erecektir.

Kurulumuzun yapmış olduğu yeni bir uygulama ile bugün itibarıyla il ilçe bazında anlık olarak hangi adaya ne kadar imza verildiğinin takibi mümkün olacaktır. Şeffaf, güvenli bir ortam yaratmak amacıyla bu uygulamamız isteyen adaylarımıza ve temsilcilerimize imza süreci sona erene kadar takip etme imkanları vardır.

Muharrem İnce, Fatih Erbakan, Sinan Oğan, Doğu Perinçek kaç imza topladı?

Muharrem İnce, Fatih Erbakan, Sinan Oğan, Doğu Perinçek ne kadar imza topladı?

YSK'nın sitesinde saat 10.00 itibariyle adayların topladıkları imza sayısı şöyle:


2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde
2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde

Türkiye 2023 seçim takvimi netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararını imzaladı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs'ta yapılacak. YSK'nın 2023 seçim takvimi işliyor. Oy kullanılacak gümrük kapıları belirlendi. Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçimlere girecek. Millet İttifakı'nın adayı ise Kemal Kılıçdaroğlu. Seçim takvimi işlerken, anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. Son seçim anketine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,8 ile açık ara ile önde olduğu görülüyor. Peki hangi parti ne kadar oy alıyor? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları kaç? İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları.


#Muharrem İnce
#Fatih Erbakan
#Sinan Oğan
#Doğu Perinçek
#2023 cumhurbaşkanı seçimi
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