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2023 mühendislik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Mühendislik taban puanları, 17-18 Haziran’da gerçekleştirilen YKS sınav sonuçlarının bugün açıklanmasının ardından gündemde yer aldı. Üniversite tercihlerini sayısal puanıyla yapacak olan adaylar, arama motorlarında 'YKS mühendislik bölümleri taban puanları 2023, AYT sayısal - MF puanı ile alan bölümler, taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar' sorgulamaları yapılıyor. İşte 2023 mühendislik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları, mühendislik türleri...

12:06 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Mühendislik puanları

Mühendislik puanları

2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Üniversitede mühendislik bölümü tercih edecek adaylar 2023 mühendislik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını merak ediyor. Mühendislik bölümleri YKS sayısal bölümleri, Matematik, Fizik ve Kimya derslerini içeriyor. İşte 2023 mühendislik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan bilgisi...

2023 MÜHENDİSLİK TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI

2023 yılına ilişkin YKS taban puanları ve başarı sıralamaları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Dolayısıyla mühendislij taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 yılı taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli oluyor.

2022 MÜHENDİSLİK TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI

ÖSYM tarafından açıklanacak kılavuzda 2023 yılına ilişkin sayısal veriler yer alacak. Adaylar geçtiğimiz yıl yapılan yerleştirme işlemlerinde kullanılan puanları baz alarak tercihlerini şekillendirecek. Geçtiğimiz yılın mühendislik taban puanlarının tamamına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

ÖSYM YKS KILAVUZUNDA NELER YER ALACAK?

ÖSYM tarafından açıklanacak YKS tercih kılavuzunda adayların tercih takvimi yer alacak. Ayrıca 2022 yılına ilişkin üniversitelerin alım yaptığı puanlar yer alacak.

Öğrenciler tercih ekranında Program kodu, Fakülte/Yüksekokul adı, program adı, puan türü, genel kontenjan, en küçük puan, en yüksek puan gibi kriterlere dikkate ederek tercihlerini şekillendirecek.

MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ TÜRLERİ

Adli Bilişim Mühendisliği

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomühendislik

Biyosistem Mühendisliği

Cevher Hazırlama Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Deri Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Enerji Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Fizik Mühendisliği

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Genetik ve Biyomühendislik

Geomatik Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Harita Mühendisliği

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Hidrojeoloji Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

İşletme Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Kimya-Biyoloji Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

Matematik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Meteoroloji Mühendisliği

Mühendislik Programları

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları

Nanoteknoloji Mühendisliği

Nükleer Enerji Mühendisliği

Optik ve Akustik Mühendisliği

Orman Endüstrisi Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Polimer Malzeme Mühendisliği

Raylı Sistemler Mühendisliği

Su Bilimleri ve Mühendisliği

Su Ürünleri Mühendisliği

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Tarımsal Genetik Mühendisliği

Tekstil Mühendisliği

Tıp Mühendisliği

Uçak Mühendisliği

Uzay Mühendisliği

Uzay ve Uydu Mühendisliği

Yapay Zeka Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Ziraat Mühendisliği Programları

Jeofizik Mühendisliği

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği

YKS’DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR 2023?

20 Temmuz Perşembe günü ilan edilen YKS sonuçları kapsamında tercihler merak edilmeye başlandı. ÖSYM’nin yayınlayacağı kılavuz doğrultusunda başlayacak YKS tercihlerinde adayların 24 tercih hakkı bulunacak.



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Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, tercihler nereden yapılacak?