Mühendislik puanları
2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Üniversitede mühendislik bölümü tercih edecek adaylar 2023 mühendislik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını merak ediyor. Mühendislik bölümleri YKS sayısal bölümleri, Matematik, Fizik ve Kimya derslerini içeriyor. İşte 2023 mühendislik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan bilgisi...
2023 MÜHENDİSLİK TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI
2023 yılına ilişkin YKS taban puanları ve başarı sıralamaları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Dolayısıyla mühendislij taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 yılı taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli oluyor.
2022 MÜHENDİSLİK TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI
ÖSYM tarafından açıklanacak kılavuzda 2023 yılına ilişkin sayısal veriler yer alacak. Adaylar geçtiğimiz yıl yapılan yerleştirme işlemlerinde kullanılan puanları baz alarak tercihlerini şekillendirecek. Geçtiğimiz yılın mühendislik taban puanlarının tamamına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
ÖSYM YKS KILAVUZUNDA NELER YER ALACAK?
ÖSYM tarafından açıklanacak YKS tercih kılavuzunda adayların tercih takvimi yer alacak. Ayrıca 2022 yılına ilişkin üniversitelerin alım yaptığı puanlar yer alacak.
Öğrenciler tercih ekranında Program kodu, Fakülte/Yüksekokul adı, program adı, puan türü, genel kontenjan, en küçük puan, en yüksek puan gibi kriterlere dikkate ederek tercihlerini şekillendirecek.
MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ TÜRLERİ
Adli Bilişim Mühendisliği
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
Biyomühendislik
Biyosistem Mühendisliği
Cevher Hazırlama Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Deri Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
Enerji Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Fizik Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Genetik ve Biyomühendislik
Geomatik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Harita Mühendisliği
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Hidrojeoloji Mühendisliği
İmalat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İşletme Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kimya-Biyoloji Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
Matematik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Meteoroloji Mühendisliği
Mühendislik Programları
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
Nanoteknoloji Mühendisliği
Nükleer Enerji Mühendisliği
Optik ve Akustik Mühendisliği
Orman Endüstrisi Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
Polimer Malzeme Mühendisliği
Raylı Sistemler Mühendisliği
Su Bilimleri ve Mühendisliği
Su Ürünleri Mühendisliği
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
Tarımsal Genetik Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tıp Mühendisliği
Uçak Mühendisliği
Uzay Mühendisliği
Uzay ve Uydu Mühendisliği
Yapay Zeka Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
Ziraat Mühendisliği Programları
Jeofizik Mühendisliği
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
YKS’DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR 2023?
20 Temmuz Perşembe günü ilan edilen YKS sonuçları kapsamında tercihler merak edilmeye başlandı. ÖSYM’nin yayınlayacağı kılavuz doğrultusunda başlayacak YKS tercihlerinde adayların 24 tercih hakkı bulunacak.