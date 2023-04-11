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Özgün

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamuda mülakat kaldırılacak"

Kamuda mülakat dönemi sona eriyor! 14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürerken AK Parti'nin seçim beyannamesi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre; kamuda mülakat yapılmayacak, sınav sonuçları değerlendirmeye alınacak. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

16:58 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Kamuda mülakat

Kamuda mülakat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesini açıkladı.AK Parti tanıtım toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda işe alımlara ilişkin flaş bir açıklamaya imza attı. İşte, günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri olan kamuda mülakat kaldırılıyor mu sorusu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ayrıntıları...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "KAMUDA MÜLAKATI KALDIRIYORUZ"

Ekonomi: Ekonomimizi; yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmeyi sürdüreceğiz. Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek, ülkemizi bu sorundan mutlaka kurtaracağız. Memurundan emeklisine ve işçisine kadar çalışanlarımızın ücretlerini daima enflasyonun üzerinde artırarak, refah düzeylerini yükselteceğiz.

Turizmde 90 milyon turist ve 100 milyar dolar turizm geliri hedefiyle, yatırımı ve tanıtımı hızlandıracağız. Ülkemizin halen 300 bin civarında olan uluslararası öğrenci sayısını, 1 milyonun üzerine çıkartarak, küresel pazarın yüzde 10’unu elde edeceğiz. Bilişim ihracatında 15 milyar dolara ulaşarak, ülkemizi bu alanda küresel bir merkez haline dönüştüreceğiz. Ülkemizi 1 trilyon dolar dış ticaret hacmine ulaştırmaya yönelik hedefimize ulaşana kadar yatırıma, üretime, ihracata yükleneceğiz. Önümüzdeki dönemde yıllık 5,5 büyüme oranıyla, milli gelirimizi bu dönemde 1,5 trilyon dolara, ardından da asıl hedefimiz olan 2 trilyon dolara çıkartacağız.

Kişi başına düşen milli gelirimizi 3 bin 600 dolardan 10 bin 600 dolara yükselttiğimiz gibi, önümüzdeki dönemde önce 16 bin dolara, ardından da daha yüksek seviyelere ulaştıracağız.Bu büyüme sayesinde 5 yılda 6 milyon yeni istihdam oluşturarak, işsizlik oranımızı yüzde 7 seviyesine gerileteceğiz. Kadın ve genç istihdamına özel önem vermeyi sürdüreceğiz. Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Girişimcilerimize verdiğimiz destekle ülkemizden en kısa sürede 15 adet milyar dolar ve 5 adet on milyar dolar değerinde şirket çıkmasını sağlayacağız. Üretimin tabana yayılmasında çok önemli görev ifa eden KOBİ’lerimizi, büyüyen ekonomimizin lokomotifleri olarak, finansmandan istihdama her alanda daha güçlü şekilde destekleyeceğiz. Bugüne kadar hassasiyetle devam ettirdiğimiz bütçe disiplininden önümüzdeki dönemde de taviz vermeyeceğiz. Tasarım ve kriptoloji altyapısını kurduğumuz yeni nesil Dijital Türk Lirası projemizi hayata geçireceğiz.



#mülakat
#kamuda mülakat
#erdoğan
#seçim vaatleri
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