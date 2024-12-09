münbiç son durum

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünün ardından sıcak gelişmeler sürüyor. Tel Rıfat’ı kurtaran Suriye Milli Ordusu dün de PKK/YPG işgali altındaki Münbiç’in kent merkezine girdi. Şehir büyük oranda teröristlerden temizlenirken Münbiç halkı da terör örgütüne karşı ayaklanarak hapishanelerdeki tutsakları kurtardı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; SMO, 'Özgürlük Şafağı' operasyonunu Tel Rıfat'tan sonra Münbiç'te sürdürdü. Münbiç'in PKK/YPG'ye yönelik hem havadan hem de karadan müdahale yapıldı ve bütün örgüt unsurları bölgeden temizlendi. Dün başlayan operasyon kapsamında PKK/YPG'ye karşı verilen mücadele başarıyla sonuçlandı. Bugün itibarıyla Münbiç'in tamamı SMO'nun kontrolüne geçti.