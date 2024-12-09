münbiç son durum

Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından yeni bir döneme giriliyor. Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), ülkede Esad rejiminin son bulmasının ardından, terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Münbiç'te başlattığı operasyon tamamlandı. SMO, Münbiç'te kontrolü tamamen sağladı. Suriye Milli Ordusu, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Münbiç'in Ureyme beldesi ve Um Dadat köyünü kurtardı. Peki, Münbiç nerededir, haritadaki yeri neresi? İşte Suriye'deki son gelişmeler ve Münbiç hakkında detaylar...
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünün ardından sıcak gelişmeler sürüyor. Tel Rıfat’ı kurtaran Suriye Milli Ordusu dün de PKK/YPG işgali altındaki Münbiç’in kent merkezine girdi. Şehir büyük oranda teröristlerden temizlenirken Münbiç halkı da terör örgütüne karşı ayaklanarak hapishanelerdeki tutsakları kurtardı.
Münbiç alındı mı?
Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Münbiç ilçesinin Ureyme beldesi ve Um Dadat köyünü kurtardı.
Operasyon kapsamında SMO, Münbiç'in batısındaki Ureyme beldesi ile kuzeydeki Um Dadat köyünü terörden arındırdı.
Münbiç tamamen kontrol altına alındı
Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), ülkede Esad rejiminin son bulmasının ardından, terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Münbiç'te başlattığı operasyon tamamlandı. SMO, Münbiç'te kontrolü tamamen sağladı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; SMO, 'Özgürlük Şafağı' operasyonunu Tel Rıfat'tan sonra Münbiç'te sürdürdü. Münbiç'in PKK/YPG'ye yönelik hem havadan hem de karadan müdahale yapıldı ve bütün örgüt unsurları bölgeden temizlendi. Dün başlayan operasyon kapsamında PKK/YPG'ye karşı verilen mücadele başarıyla sonuçlandı. Bugün itibarıyla Münbiç'in tamamı SMO'nun kontrolüne geçti.
Münbiç'in önemi
PKK/YPG, Münbiç ilçesini Mayıs-Ağustos 2016 döneminde başlattığı saldırı sonucu ele geçirmişti.
PKK/YPG'nin Suriye-Irak sınırından başlayarak Suriye'nin batısında ucu Akdeniz'e ulaşacak terör koridoru açma planında Münbiç bölgesi merkezi öneme sahipti.
Türkiye, Ağustos 2016'daki Fırat Kalkanı Harekatı'yla Afrin-Tel Rıfat ile Münbiç arasında doğrudan bağlantı kurulması hazırlıklarına darbe indirmişti.
Münbiç Nerede?
Münbiç, Suriye’nin Halep kentine bağlı. İlçe Fırat Nehri’nin batısında yer alıyor.