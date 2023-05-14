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Murat Kurum milletvekili seçildi mi? - Seçim 2023

14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçim sonuçları belli oluyor. 28. Dönem Milletvekili sonuçlarına göre milletvekili listeleri de netleşmeye başladı. 2023 seçimlerinde en çok merak edilen isimlerden birisi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu. Peki Murat Kurum seçildi mi, milletvekili oldu mu?

19:35 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Murat Kurum

Murat Kurum

28.Dönem Milletvekilleri Genel Seçim sonuçlarına göre parti ve ittifakların milletvekilleri de belli oluyor. 2023 yılında TBMM'de vekil koltuğunda oturacak milletvekilleri listesi de netleştiği anda yazımızda olacak. Peki, Murat Kurum milletvekili seçildi mi? İşte tüm ayrıntılar.

Murat Kurum 28. Dönem milletvekili seçildi mi?

28.Dönem Milletvekilleri Genel Seçim sonuçlarına göre Murat Kurum İstanbul 1. Bölge'den milletvekili seçildi. Güncel milletvekili listesi için tıklayınız:

Murat Kurum kimdir?

Ankara’da doğdu (1976). Ankara Mimar Kemal Lisesinin ardından Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu (1999). Yüksek Lisansını, Kentsel Dönüşüm alanında tamamladı. (2017)

İnşaat alanında faaliyet gösteren çeşitli özel sektör kuruluşlarında çalıştı. (1999-2005)

TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığında uzman olarak görev yaptı. (2005-2006)

TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü görevinde bulundu. (2006-2009)

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini ifa etti. (2009-2018 Temmuz.)

Yeni kabinenin ilk Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Murat Kurum, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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