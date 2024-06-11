Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan 83 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Soydan'ın kızı Mehveş Soydan duyurdu;"Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" Peki Murat Soydan kimdir? Murat Soydan nereli kaç yaşındaydı? İşte Murat Soydan'ın biyografisi.

MURAT SOYDAN KİMDİR?

Gerçek adı Rüçhan Tercan olan usta oyuncu Murat Soydan, 2 Ekim 1940 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Lüleburgaz'da, liseyi Edirne'de okudu. Üniversite için İstanbul'a geldi. İktisadi İlimler Akademisi'nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi.

1966 yılında "Perde" mecmuasının açtığı yarışmayı Tanju Korel ile birlikte kazanarak sinemaya geçti.

Sanat hayatına sinemada 1966 yılında "Kolsuz Kahraman" adlı filmle başlayan Murat Soydan, 200'e yakın filmde rol aldı. Dizi filmlerde de oynayan sanatçı, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı. 1970'li yılların "Jön" oyuncularından olan Murat Soydan, birçok filmde Türkân Şoray ve Hülya Koçyiğit'le baş rolü paylaşmıştı. Murat Soydan, 2016 yılında hayatını ve filmlerini konu alan bir kitap çıkardı.

MURAT SOYDAN HANGİ FİLMLERDE ROL ALDI?