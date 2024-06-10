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Muş Kurban Bayramı Namazı Vakti - 16 Haziran 2024

Muş bayram namaz vakti Yeni Şafak'ta. 16 Haziran 2024 Pazar günü bayram bayram namazı kılınacak. Diyanet tarafından Muş bayram namazı vakti de yayınlandı. Peki, 2024 Muş kurban bayramı namazı saati kaç? Bayram namazı nasıl kılınır? İşte Muş namaz vakitleri.

15:45 - 10/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:45 - 10/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Muş Kurban Bayram namazı saati
Muş Kurban Bayram namazı saati

Muş bayram namazı vakti belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bayram namazı takviminde tüm illerin bayram namazı kılınış saati açıklandı. İşte Muş kurban bayramı namazı saati.

Muş bayram namazı saati kaç? - 16 Haziran 2024

Muş'ta kurban bayramı namazı saat 05:23'te kılınacak.

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Teşrik, sözlükte doğuya doğru gitmek, parlamak, eti güneşe sermek demektir.

Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Kurban Bayramının ilk gününe "yevm-i nahr", diğer üç güne ise "eyyâmü't-teşrîk (teşrîk günleri)" denir. Bayramdan bir gün önceki güne de "arefe günü" denir.

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, yirmi üç farz namazının arkasından birer defa

"Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" diye tekbir getirilir ki, buna "teşrîk tekbiri" denir.

Anlamı şöyledir: "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur." Tekbirlerin bu şekli Hz. Ali ve Abdullah b. Mes'ûd (r. anhümâ)'ya dayanır.




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Kırşehir Kurban Bayramı Namazı Vakti - 16 Haziran 2024