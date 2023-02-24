|
Reklam
Reklam
Özgün

Muş deprem risk haritası

Muş deprem fay hattı sorgulaması Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bir hayli sorgulanıyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü diri fay hatlarını yeniden güncelledi. Uzmanlar İstanbul, Adana ve Bingöl illeri için uyarılarını daha sık yapmaya başladı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bingöl Şube Başkanı Emre Bulşu, "Olası bir Bingöl depreminde, başta Bingöl merkez olmak üzere Tunceli, Erzincan, Erzurum, Muş, Diyarbakır, Elazığ ve Bitlis, bu depremden etkilenecek iller arasında" dedi. Peki Muş deprem fay hattı nereden, hangi ilçeden geçiyor? İşte Muş deprem fay hattı haritası.

14:55 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Muş fay hattı deprem risk haritası

Muş fay hattı deprem risk haritası

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerinden ardından binlerce artçı deprem meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

Muş'ta deprem riski var mı?

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bingöl Şube Başkanı Emre Bulşu, "21 Şubat'a kadar kentte 361 yapımız incelendi, 165 ağır hasar ve 3 yıkık tespit edildi. Olası bir Bingöl depreminde, başta Bingöl merkez olmak üzere Tunceli, Erzincan, Erzurum, Muş, Diyarbakır, Elazığ ve Bitlis, bu depremden etkilenecek iller arasında" dedi. Peki Muş’ta fay hattı nereden hangi ilçeden geçiyor?

Muş depremi fay hattı

Muş’ta deprem olur mu, fay hattı var mı, geçiyor mu?

Muş Alparslan Üniversitesi Afet Araştırma Uygulama ve Yönetim Merkezi yetkililerinden Yrd. Doç. Dr. İskender Dölek, deprem konusunda önemli uyarılarda bulunarak önceden tedbir alınması gerektiğini söyledi.İskender Dölek, "Büyük depremler üreten Bingöl-Karlıova bindirme zonunda gerilim had safhaya ulaşmış düzeyde. Burada meydana gelebilecek bir deprem Varto fayzonunu tetikleyebilecek, Varto fayzonunda meydana gelen depremlerinde Muş bindirme zonunda yeni depremler oluşturması kaçınılmaz." dedi.

Muş fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler

Muş'ta deprem riski var mı?

İskender Dölek şunları söyledi:"Farklı derinlikleri kapsayan deprem tehlikeleri irdelendiği zaman her derinlikte Muş ve çevresini artan bir sıkışma rejimi ve fay hatlarında bir gerilimin olduğu ortaya çıktı. Aslında Muş'ta var olan bir deprem tehlikesinin süre ve süreç olarak yaklaştığını gösteren özelliklerden biri olarak değerlendirilebilir. Burada özellikle Varto fayzonunda meydana gelen depremlerle birlikte hemen arkamızda Muş bindirmez zonunda artan bir gerilim dikkati çekiyor. Muş ilini etkileyebilecek en önemli fay hatlarından biri ama özellikle şunu vurgulamak lazım; büyük depremler üreten Bingöl-Karlıova bindirme zonunda gerilim had safhaya ulaşmış düzeyde. Burada meydana gelebilecek bir deprem Varto fayzonunu tetikleyebilecek, Varto fayzonunda meydana gelen depremlerinde Muş bindirme zonunda yeni depremler oluşturması kaçınılmaz."


Depremzedelere kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği kararı
Depremzedelere kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği kararı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Deprem nedeniyle binlerce işi hayatını kaybetti. Asrın felaketinden etkilenen 13,5 milyon insanın hayatını kolaylaştırmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir dizi tedbir aldı. Bu kapsamda deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği depremzedeler için de devreye giriyor. Depremzedeye kısa çalışma ödeneği Resmi Gazete'de yayımlandı. İşçiler brüt maaşlarının yüzde 60’ı kadar Kısa Çalışma Ödeneği alırken üst sınır olarak asgari ücretin yüzde 150’si kadar miktar belirleniyor. Peki Depremzedelere kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ne zaman verilecek?


#Muş
#Muş deprem
#Muş fay hattı
1 saat önce
default-profile-img
Muş deprem risk haritası
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 37 hava aracı ve 6 gemi tespit edildi
İlahiyatçı Nazif Ay’dan akıl dışı yorum: Allah'ın gizli isimlerinden biri laikliktir
Merkür Güneş'in önünden geçerken görüntülendi
Osmaniye'de enkazda kalan 5 yavru kedi kurtarıldı
Depremlerde Reyhanlı’nın Kavalcık Mahallesi’nde hiçbir bina yıkılmadı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.