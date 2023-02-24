Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerinden ardından binlerce artçı deprem meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

Muş'ta deprem riski var mı?

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bingöl Şube Başkanı Emre Bulşu, "21 Şubat'a kadar kentte 361 yapımız incelendi, 165 ağır hasar ve 3 yıkık tespit edildi. Olası bir Bingöl depreminde, başta Bingöl merkez olmak üzere Tunceli, Erzincan, Erzurum, Muş, Diyarbakır, Elazığ ve Bitlis, bu depremden etkilenecek iller arasında" dedi. Peki Muş’ta fay hattı nereden hangi ilçeden geçiyor?

Muş depremi fay hattı

Muş’ta deprem olur mu, fay hattı var mı, geçiyor mu?

Muş Alparslan Üniversitesi Afet Araştırma Uygulama ve Yönetim Merkezi yetkililerinden Yrd. Doç. Dr. İskender Dölek, deprem konusunda önemli uyarılarda bulunarak önceden tedbir alınması gerektiğini söyledi.İskender Dölek, "Büyük depremler üreten Bingöl-Karlıova bindirme zonunda gerilim had safhaya ulaşmış düzeyde. Burada meydana gelebilecek bir deprem Varto fayzonunu tetikleyebilecek, Varto fayzonunda meydana gelen depremlerinde Muş bindirme zonunda yeni depremler oluşturması kaçınılmaz." dedi.

Muş fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler

Muş'ta deprem riski var mı?

İskender Dölek şunları söyledi:"Farklı derinlikleri kapsayan deprem tehlikeleri irdelendiği zaman her derinlikte Muş ve çevresini artan bir sıkışma rejimi ve fay hatlarında bir gerilimin olduğu ortaya çıktı. Aslında Muş'ta var olan bir deprem tehlikesinin süre ve süreç olarak yaklaştığını gösteren özelliklerden biri olarak değerlendirilebilir. Burada özellikle Varto fayzonunda meydana gelen depremlerle birlikte hemen arkamızda Muş bindirmez zonunda artan bir gerilim dikkati çekiyor. Muş ilini etkileyebilecek en önemli fay hatlarından biri ama özellikle şunu vurgulamak lazım; büyük depremler üreten Bingöl-Karlıova bindirme zonunda gerilim had safhaya ulaşmış düzeyde. Burada meydana gelebilecek bir deprem Varto fayzonunu tetikleyebilecek, Varto fayzonunda meydana gelen depremlerinde Muş bindirme zonunda yeni depremler oluşturması kaçınılmaz."







