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Muş seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim sonucu oy oranları

2023 Muş seçim sonuçları oy sayımlarının tamamlanmasının ardından belirlendi. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. 247.247 seçmenin olduğu Muş’ta 859 sandıkta oy kullanıldı. İl genelinde kullanılan 195.677 oyun 188.411’i geçerli sayıldı. Muş’ta seçime katılım oranı % 79,1 oldu. Seçim sonuçlarına göre Muş’ta kazanan 3 milletvekilinin hangi partiye gitti de belli oldu. Peki, 2023 seçimlerinde Muş'ta hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Muş milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Muş seçim sonuçlarına göre Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti oy oranları.

16:26 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Muş seçim sonuçları

Muş seçim sonuçları

Muş seçim sonuçları, 14 Mayıs Genel Seçim ve
dahilinde açıklandı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından başlayan oy sayımı sona erdi. başladı. Muş’a seçimin kazananının kim olacağı merak konusuydu. Muş seçim sonuçları belli oldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı
, milletvekili seçim sonuçları, ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları, hangi ilçede hangi partinin adayı önde, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde gibi seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak Yenişafak seçim sayfasından takip edildi. İşte Muş’ta 3 milletvekili gönderen Muş seçim sonuçlarında partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları.

Muş 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları

na göre % 58.9 Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy alırken Muş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan % 39,1 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Muş’ta aldığı oy oranı ise % 1.7 oldu.

Muş milletvekili seçim sonuçları 2023

Muş 2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre Yeşil Sol Parti oyların % 50.6’sını alırken AK Parti % 21.6 oranında oya sahip oldu. Muş’ta MHP % 16.6, İYİ Parti % 5.5, Yeniden Refah Partisi % 2.9 oranında oy aldı.

Muş’ta kazanan milletvekilleri kim oldu?

Sezai Temelli Yeşil Sol Parti

Sümeyye Boz Yeşil Sol Parti

Mehmet Emin Şimşek AK Parti

AK PARTİ MUŞ MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

MEHMET EMİN ŞİMŞEK

NUR AHMET KILIÇASLAN

MUHAMMED BAHADDİN İŞIK

CHP MUŞ MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

CHP Muş'tan aday çıkarmadı.

İYİ PARTİ MUŞ MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

MÜMTAZ YAVUZ

UMUT DENİZ GÜNEYSU

EFEKAN KEMALOĞLU

MHP MUŞ MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

LEVENT ÖZMEN

HALUK ZEKİ ÖĞRETEN

YAŞAR FURKAN BİNGÖL

YENİDEN REFAH PARTİSİ MUŞ MİLLETVEKİLLERİ ADAYLARI

HAKKI BULUT

CEMALLETTİN ÖZDEN

İRFAN ÇELİK

MEMLEKET PARTİSİ MUŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

KEREM UYANIK

MUHAMMED SEFA DEMİR

ADEM KARAAĞAÇ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ MUŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HARUN AKOVA ORTA SERBEST

REŞİT GÜLER ORTA SERBEST

ENES ĞASPAK ORTA ESNAF

2018 Muş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

2018 Muş cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 53,3’ünü alırken, Muş Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 38,4’ünü aldı. Muharrem İnce ise oyların yüzde 6’sını, Meral Akşener ise oyların yüzde 1,5’ini aldı.

Muş milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Muş Cumhur İttifakı oy oranı % 36.1 olurken, AK Parti 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Muş’ta oyların yüzde 7,7’sini aldı. HDP Muş’ta 3 milletvekili çıkardı.

2018 Muş'ta hangi parti ne kadar oy aldı?

Muş 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

  1. HDP % 54,5
  2. AK Parti % 32,4
  3. İYİ Parti % 4,3
  4. MHP % 3,7
  5. CHP % 2,5

2018 seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

2018 seçimi AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ (HDP) 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

Muş kaç milletvekili çıkarıyor?

400 bini aşkın nüfusa sahip Muş nüfusu nedeniyle en fazla milletvekili çıkaracak illerden biri olacak. 2023 milletvekili seçimlerinde Muş’tan tam 3 milletvekili çıkacak.

2019 Muş yerel seçim sonuçları

AK Parti’nin Muş Belediye başkan adayı Fiyat Asya oyların % 34,76’sını alırken, HDP adayı Sırrı Sakık ise oyların % 33,59’unu aldı.

Muş ilçeleri hangileri?

Muş’ta seçim sonuçlarını etkileyecek ilçeler şöyle: Merkez, Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt ve Varto.

Çanakkale seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları
Çanakkale seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

2023 Çanakkale seçim sonuçları oy sayımlarının tamamlanmasıyla birlikte belli oldu. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. 449.206 seçmenin olduğu Çanakkale’de 1.591 sandıkta oy kullanıldı. İl genelinde kullanılan 412.774 oyun 403.850’si geçerli sayıldı. Seçim sonuçlarına göre Çanakkale’de kazanan 4 milletvekili kesin olmayan sonuçlara göre neticelendi. Peki, 2023 seçimlerinde Çanakkale’de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Çanakkale milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Çanakkale seçim sonuçlarına göre Ayvacık, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki, Yenice Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

Tunceli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları
Tunceli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları

Tunceli seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri kapsamında sorgulanıyor. YSK, 2023 seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2023 seçimleri için Tunceli’de 65.518 seçmen 336 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Tunceli 1 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Tunceli’de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Tunceli milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Tunceli seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

Ardahan seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranları
Ardahan seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranları

14 Mayıs seçimleri Ardahan’da büyük bir heyecanla bekleniyor. 2023 Ardahan seçim sonuçları bu bağlamda yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan aday olarak oy pusulasında yer alacak. Meclis seçimlerinde ise 24 siyasi parti 2023 seçimleri için yarışacak. YSK verilerine göre Ardahan 2 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Ardahan’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Ardahan milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Ardahan seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

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Bursa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları