Muş seçim sonuçları
Muş 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları
Muş milletvekili seçim sonuçları 2023
Muş 2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre Yeşil Sol Parti oyların % 50.6’sını alırken AK Parti % 21.6 oranında oya sahip oldu. Muş’ta MHP % 16.6, İYİ Parti % 5.5, Yeniden Refah Partisi % 2.9 oranında oy aldı.
Muş’ta kazanan milletvekilleri kim oldu?
Sezai Temelli Yeşil Sol Parti
Sümeyye Boz Yeşil Sol Parti
Mehmet Emin Şimşek AK Parti
AK PARTİ MUŞ MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023
MEHMET EMİN ŞİMŞEK
NUR AHMET KILIÇASLAN
MUHAMMED BAHADDİN İŞIK
CHP MUŞ MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023
CHP Muş'tan aday çıkarmadı.
İYİ PARTİ MUŞ MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023
MÜMTAZ YAVUZ
UMUT DENİZ GÜNEYSU
EFEKAN KEMALOĞLU
MHP MUŞ MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023
LEVENT ÖZMEN
HALUK ZEKİ ÖĞRETEN
YAŞAR FURKAN BİNGÖL
YENİDEN REFAH PARTİSİ MUŞ MİLLETVEKİLLERİ ADAYLARI
HAKKI BULUT
CEMALLETTİN ÖZDEN
İRFAN ÇELİK
MEMLEKET PARTİSİ MUŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
KEREM UYANIK
MUHAMMED SEFA DEMİR
ADEM KARAAĞAÇ
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ MUŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
HARUN AKOVA ORTA SERBEST
REŞİT GÜLER ORTA SERBEST
ENES ĞASPAK ORTA ESNAF
2018 Muş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
2018 Muş cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 53,3’ünü alırken, Muş Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 38,4’ünü aldı. Muharrem İnce ise oyların yüzde 6’sını, Meral Akşener ise oyların yüzde 1,5’ini aldı.
Muş milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Muş Cumhur İttifakı oy oranı % 36.1 olurken, AK Parti 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Muş’ta oyların yüzde 7,7’sini aldı. HDP Muş’ta 3 milletvekili çıkardı.
2018 Muş'ta hangi parti ne kadar oy aldı?
Muş 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
- HDP % 54,5
- AK Parti % 32,4
- İYİ Parti % 4,3
- MHP % 3,7
- CHP % 2,5
2018 seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
2018 seçimi AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ (HDP) 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1
Muş kaç milletvekili çıkarıyor?
400 bini aşkın nüfusa sahip Muş nüfusu nedeniyle en fazla milletvekili çıkaracak illerden biri olacak. 2023 milletvekili seçimlerinde Muş’tan tam 3 milletvekili çıkacak.
2019 Muş yerel seçim sonuçları
AK Parti’nin Muş Belediye başkan adayı Fiyat Asya oyların % 34,76’sını alırken, HDP adayı Sırrı Sakık ise oyların % 33,59’unu aldı.
Muş ilçeleri hangileri?
Muş’ta seçim sonuçlarını etkileyecek ilçeler şöyle: Merkez, Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt ve Varto.