Muş seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 4 milletvekili çıkarabilen Muş ilinin 3 milletvekili HDP’ye, 1 milletvekili ise AK Parti’ye gitti. Bu seçime katılım %82,72 oranlarında gerçekleşmişti. Muş 2018 seçim sonucu ne? Muş önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi parti kazandı? 2018 Muş AK PARTİ, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonucu, partilerin oy oranları.

AK PARTİ MUŞ MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

MEHMET EMİN ŞİMŞEK

NUR AHMET KILIÇASLAN

MUHAMMED BAHADDİN İŞIK

CHP MUŞ MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

CHP Muş'tan aday çıkarmadı.

İYİ PARTİ MUŞ MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

MÜMTAZ YAVUZ

UMUT DENİZ GÜNEYSU

EFEKAN KEMALOĞLU

MHP MUŞ MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

LEVENT ÖZMEN

HALUK ZEKİ ÖĞRETEN

YAŞAR FURKAN BİNGÖL

YENİDEN REFAH PARTİSİ MUŞ MİLLETVEKİLLERİ ADAYLARI

HAKKI BULUT

CEMALLETTİN ÖZDEN

İRFAN ÇELİK

MEMLEKET PARTİSİ MUŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

KEREM UYANIK

MUHAMMED SEFA DEMİR

ADEM KARAAĞAÇ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ MUŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HARUN AKOVA ORTA SERBEST

REŞİT GÜLER ORTA SERBEST

ENES ĞASPAK ORTA ESNAF

2023 seçimleri Muş seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Muş cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Muş milletvekilleri burada yer alacaktır.

Muş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

2018 Muş cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 53,3’ünü alırken, Muş Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 38,4’ünü aldı. Muharrem İnce ise oyların yüzde 6’sını, Meral Akşener ise oyların yüzde 1,5’ini aldı.

Muş milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Muş Cumhur İttifakı oy oranı % 36.1 olurken, AK Parti 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Muş’ta oyların yüzde 7,7’sini aldı. HDP Muş’ta 3 milletvekili çıkardı.

Muş’ta hangi parti ne kadar oy aldı? Muş’ta hangi parti kazandı?

Muş 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

HDP % 54,5 AK Parti % 32,4 İYİ Parti % 4,3 MHP % 3,7 CHP % 2,5

Muş yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

AK Parti’nin Muş Belediye başkan adayı Fiyat Asya oyların % 34,76’sını alırken, HDP adayı Sırrı Sakık ise oyların % 33,59’unu aldı.

MUŞ’UN İLÇELERİ NELER?

Muş’ta seçim sonuçlarını etkileyecek ilçeler şöyle: Merkez, Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt ve Varto.

MUŞ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

400 bini aşkın nüfusa sahip Muş nüfusu nedeniyle en fazla milletvekili çıkaracak illerden biri olacak. 2023 milletvekili seçimlerinde Muş’tan tam 3 milletvekili çıkacak.

Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ (HDP) 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1