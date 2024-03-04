Son dakika haberlerine göre, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı, Tokat'ın Reşadiye ilçesine 15 km kala kaza yaptı. 4 kişinin yaralı olduğu kazada Destici'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2011 genel seçimlerinde Ankara 2. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Seçimlerde alınan sonuç üzerine istifa eden Yalçın Topçu'nun ardından gerçekleştirilen 5. Olağanüstü Kongre'de geçerli sayılan 639 oydan 628'ini alarak genel başkan seçildi. Saadet Partisi ile ittifak kararı ardından 7 Nisan 2015 tarihinde Büyük Birlik Partisinden istifa ederek Saadet Partisi çatısı altında Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerine Ankara 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı olarak girdi. Ancak Saadet Partisi seçim barajını aşamadığından dolayı milletvekili seçilemedi ve 12 Temmuz 2015 tarihinde yeniden Büyük Birlik Partisi genel başkanlığına seçildi. 2018 Türkiye genel seçimlerine Adalet ve Kalkınma Partisinin Ankara 2. Bölge Milletvekili listesinin ilk sırasından katılmış ve milletvekili seçilmiştir.