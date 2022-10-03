Müzisyen Onur Şener'in katil zanlılardan 3'ü tutuklandı!

Ankara Çankaya ilçesinde Çayyolu'ndaki bir eğlence yerinde üç kişi istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'i ağır yaraladı. Şener, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Onur Şener

Müzisyen Onur Şener neden öldürüldü?

Edinilen bilgiye göre, dün gece Çayyolu semtindeki bir eğlence yerine gelen grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi. Şener ise şarkıyı bilmediğini belirtti. Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Onur Şener, eğlence yerinin çıkışında ismi öğrenilemeyen bu kişilerin saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

REKLAM

Onur Şener'in katilleri

Müzisyen Onur Şener’i öldürenler adliyede

Ankara'da bir eğlence mekanında, istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'in ölümüyle bağlantılı olduğu iddia edilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, A.G, S.S, İ.K, J.E ve G.G, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Müzisyen Onur Şener’i öldürenler tutuklandı mı?

Onur Şener'in boğazının cam bardakla kesilerek öldürülmesiyle gözaltına alınan 2'si müfettiş, 1'i mühendis 3 kişi ile yanlarında bulunan 2 kadın, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Son dakika bilgisine göre, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Polis tutanağına yansıyan ifadelere göre, 2 Ekim'de Çayyolu semti Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi. Şener'in grubun isteğini reddetmesi üzerine gruptan 3 kişi müzisyenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına almıştı.

REKLAM

müzisyen Onur Şener'in kati zanlıları

Onur Şen’in nasıl katledildiğini arkadaşı anlattı

Şener'in arkadaşı Batuhan Eskicioğlu, "O gece buraya yemek yemeye gelmiştik. Tam da olayın başlangıç anlarıydı. Önce dışarıya bir grup çıktı. Sonra da tartışmalar yaşanmaya başladı. Cam kırılma sesi duyduk. Onur yere düştü o an. Kanı durdurmaya çalıştılar. Şah damarı kesilmiş. Polis geldi, birkaç kişiyi gözaltına altına aldılar. Durumu ağırdı, kanlar içerisindeydi. Kafasında cam kırıkları vardı ve kan akıyordu sürekli. Müdahale ettiler ama o saatten sonra yapacak bir şey yok. İyi bir insandı. Sohbetimiz vardı sürekli. Kimseyle bir sıkıntı yoktu. Müzikle uğraşan bir adamdı. Kavganın istek şarkının çalınmamasından ötürü çıktığını sanmıyorum. Başka bir meseleden ötürü kavgayı çıkarmış olabilirler. Arkadaşları ve ailesi geldi. Feryat ettiler. Polis geldikten sonra ortam biraz yatıştı" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Olayın diğer tanıklarından Zekiye Altan, "Onur çok zarif ve beyefendi birisiydi. Medeniyet seviyesi yüksekti. Kendisini tanırdım. Mahallemizde müzisyendi. Hep beraber dinlemeye gelirdik. Kendisinden bir şarkı istenmiş, bilmediğini ifade etmiş o da. Onlar da program bitişinde Onur'u beklemişler. Tahrik edici konuşmuşlar. Şişeyi kırıp Onur'un şah damarına saplamışlar. Biz kendisini tanırdık, centilmen ve zarif birisiydi. Kötü tarzda bir evlat değildi. Husumeti yoktu kimseyle" şeklinde konuştu.

ÖZGÜN Müzisyen Onur Şener’in katil zanlıları suçu birbirlerine attı

Müzisyen Onur Şener kimdir?

Onur Şener'in 1977 tarihinde dünyaya gelmiştir. Ankara TED Koleji'nden 1995 yılında mezun olduktan sonra kariyerine müzik ile devam etmiştir. 2013 yılında O Ses Türkiye' yarışmasına katılarak Show Must Go On şarkısını seslendirmiştir. Sel Suyu adında albümü olan müzisyen birçok yerde sahne almıştır. Onur Şener'in evli ve iki çocuğu olduğu bilinmektedir.

ÖZGÜN 2022 yılı Nobel Tıp ödülü sahibi Svante Paabo oldu!