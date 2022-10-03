Kanser Randevu Sistemi aile hekimlerinin kullanımına açıldı

Sağlık Bakanlığı milyonlarca kişiyi ilgilendiren kanser taraması ile ilgili yeni bir sistemi daha devreye aldı. Kanser Randevu Sistemi ile aile hekimleri, meme, kolorektal ve serviks kanseri taramalarının yapıldığı merkezler hakkında kişilere bilgi verip, randevularını oluşturacak, randevu bilgileri kişilere SMS'le de iletilecek.

Bakanlık verilerine göre, yılın ilk 6 ayında 4 milyon kanser taraması yapılırken, bunların yaklaşık 1,3 milyonunu meme kanseri taramaları oluşturdu.

Kanser taraması nereden yapılıyor?

Türkiye'de meme, kolorektal ve serviks kanserleri taramaları Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ile Aile Sağlığı Merkezleri tarafından ücretsiz yapılıyor. Ayrıca 41 mobil araçla da kanser tarama hizmeti veriliyor.

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Bakanlık, vatandaşların kanser taramalarına katılımını artırmak ve ücretsiz tarama hizmetlerinden daha fazla kişinin faydalanmasını sağlamak amacıyla pilot uygulama olarak hayata geçirilen Kanser Randevu Sistemi'ni bir süre önce Türkiye genelindeki aile hekimlerinin kullanımına açtı.

Kanser Randevu Sistemi randevusu nasıl alınır?

Bu sistemle aile hekimleri, hedef nüfuslarındaki kişileri arayıp kanser taramasına davet edecek. Taramayı kabul edenlere taramanın yapılabileceği merkezler hakkında bilgi verilip, randevuları oluşturulacak. Randevu bilgileri kişilerin cep telefonlarına SMS'le de iletilecek.

HSYS Kanser Randevu Sistemi girişi nasıl yapılır?

HSYS Kanser Randevu Sistemi kapsamında Aile hekimleri tarafından randevu sistemine bildirimi yapılan kişilere ait kayıtların listelenmesi, raporlanması ve kurumlara randevu plan çizelgesi oluşturulması gibi işlemler yapılır.

Hedef kullanıcılar KRS modülünde yetki verilen Randevu Operatörü, İSM, İlçe SM, TSM, SHM, KETEM ve Bakanlık kullanıcılarıdır. Randevu operatörü kullanıcıları bulunduğu ildeki verileri görebilirler. Bu kullanıcılar “Randevu Bekleyen Kişi Listesi” ve “Randevulu Kişi Listesi” ekranlarını görüntüleyebilir ve kişiye randevu oluşturabilirler.

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Sisteme e-İmza, Bakanlık e-Posta hesabı veya Bakanlık ortak giriş noktasından giriş yapılabilmektedir. Kullanıcılar mail adresine gelen şifre ile adresinden sisteme giriş yapabilirler.

Halk sağlığı yönetim sistemi girişi için tıklayın

Sayadaki butonlardan;

“Ara” butonuna tıklandığında seçilen arama kriterlerine uygun sonuçlar sayfada listelenir.

“Temizle” butonuna tıklandığında (varsa) arama kriterleri varsayılan değerlerine otomatik olarak getirilir.

“Detay” butonuna tıklandığında seçilen kişinin daha Aile Hekimi tarafından bildirilen tarama bilgileriyle (varsa) daha önce yapılan bildirimler ile bu bildirimlere verilen randevuların olduğu ekran açılır.

Randevu Bekleyen Kişi Listesi / Detay

Aile hekimi tarafından tarama kabul bilgileri iletilen kişilerin randevu operatörü tarafından aranarak arama sonucunun sisteme kaydedildiği ekrandır. Bu ekranda randevu operatörü tarafından tarama bilgisi iletilen kişi arasında geçen telefon görüşmesinin sonucu sisteme kabul etti ya da reddetti olarak tanımlanır. Bu sayfada Kanser dairesi tarafından belirlenen iş kuralına göre taramayı reddeden kişi randevu operatörü tarafından tekrar aranmalı ve kişi ikna edilmeye çalışılmalıdır. İkna olmayan kişiler için ikinci kez Reddetti seçildiğinde görüşmenin sonucu Onam Formu Dolduracak olarak değişecektir. Bu kişilerin ilgili tarama için aile hekimine gidip Onam Formu doldurması gerektiğine dair bilgilendirilmesi gerekmektedir. (Şekil 4)

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Randevu Operatörü listesinden arama yapacağı kişiyi belirler. Arama yapacağı kişinin “Detay” butonu ile açılan ekranda “Kişi Tarama Kabul Bilgileri” kısmında aile hekimi tarafından yapılan görüşmenin sonucu görülür. Görüşme yapılacak kişi aranarak taramayı kabul etti ise ekrandaki “Kabul Etti” butonuna tıklanır. “Kabul Etti” butonuna tıklandığında “Randevu Operatörü Görüşme Sonucu” alanında “Kabul Etti” seçeneği görülür ve seçim alanındaki kutucuk aktif hale gelir. (Şekil 5)

Randevu Kayıt Ekranı

Aranan kişinin kabul ettiği taramalardan seçilenler için randevu oluşturma ekranıdır. (Şekil 7)

Listelenen uygun randevu tarihlerinin yanında görüntülenen “Oluştur” butonuna tıklandığında seçilen kişiye ait taramalar için seçilen kurumda randevu oluşturulur. İşlem sonrasında tarama yapılacak kişinin cep telefonuna oluşturulan randevuya dair mesaj gönderilir. (Şekil 9)

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İşleme “Hayır” cevabı verilerse açılır pencere sistem tarafından kapatılır. İşleme “Evet” cevabı verilirse oluşturulan randevu iptal edilir ve işlem sonrasında tarama yapılacak kişinin cep telefonuna randevunun iptaline dair mesaj gönderilir. (Şekil 11)

HSYS KANSER RANDEVU SİSTEMİ Kullanım Kılavuzu