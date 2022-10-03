2022 yılı Nobel Tıp ödülü sahibi Svante Paabo oldu!

Son dakika haberine göre 2022 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan isim belli oldu. Bu yılki Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli biyolog Svante Paabo kazandı. Peki Svante Paabo kimdir, hangi çalışmaları yaptı?

Svante Paabo kariyeri

Svante Paabo kimdir?

Svante Paabo, 20 Nisan 1955 tarihinde Stokholm, İsveç’te doğdu. Evrimsel Genetik alanında uzmanlaşmış İsveçli biyolog. 1955 yılında İsveç'in başkenti Stokholm'de doğdu ve doktorasını 1986 yılında Uppsala Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Leipzig, Almanya'da Max Planck Enstitüsü Evrimsel Antropoloji Genetik bölümü başkanı oldu. 1992 yılında, Alman Araştırma Kurumu'ndan Almanya'nın en önemli araştırma ödülü olan Gottfried Wilhelm Leibniz Ödülü'nü aldı.

Svante Paabo

Svante Paabo hangi çalışmaları yaptı?

Ağustos 2002'de Paabo'nun araştırma birimi, eksik ya da hasarlı olması dil kabiliyetinin gelişmesinde sorunlara yol açan bir gen olan "Lisan geni" FOXP2'yi bulduklarını açıkladılar.

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Paabo, aynı zamanda ilk çağ insanları ve diğer antik topluluklar üzerine modern genetik yöntemlerini kullanarak çalışmalar yürüten bir bilim dalı olan paleogenetik'in kurucusu olarak bilinir. 2006 yılında, Neandertal'lerin gen haritasının tamamını yeniden inşa edilmesi planını açıkladı. 2007 yılında Paabo, Time dergisi tarafından yılın etkili 100 kişisi listesine alındı.