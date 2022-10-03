Müzisyen Onur Şener'in katil zanlıları ilk ifadesinde ne dedi, kimi suçladı. Onur Şener'i kim öldürmüş?

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence yerinde üç kişi istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyeni ağır yaraladı, müzisyen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Müzisyen Onur Şener’in katil zanlıları suçu birbirlerine attı. İşte Onur Şener'in katil zanlılarının ilk ifadesinde söyledikleri.

Müzisyen Onur Şener neden öldürüldü?

Çayyolu semtindeki bir eğlence yerine gelen grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi. Şener ise şarkıyı bilmediğini belirtti. Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Onur Şener, eğlence yerinin çıkışında ismi öğrenilemeyen bu kişilerin saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

REKLAM

Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, A.G, S.S, İ.K, J.E ve G.G, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek.

Onur Şener'i kim öldürdü katili kim?

Onur Şener’in katil zanlıları ifadelerinde ne dedi?

Ali G. ve Semih S., ilk ifadelerinde, Onur Şener'i İlker K.'nin öldürdüğünü, kendilerinin ise ayırmaya çalıştığını ileri sürdü. İlker K. ise Şener'i kendisinin öldürmediğini ve kimin yaptığını bilmediğini iddia etti.

Müzisyen Onur Şener’i öldürenler kimler?

İlker K. ile Ali G'nin kamuda müfettiş Semih S'nin ise bir kurumda mühendis olduğu öğrenildi.