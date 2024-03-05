Naci Görür Çanakkale depremine ilişkin açıklama yaptı: "Deprem Yenice-Gönen fayı üzerinde... Stres birikiminin olduğu bir bölge"

Çanakkale'de dün akşam saat 21.38'de 4.9 büyülüğünde deprem meydana geldi. İstanbul ve diğer çevre illerden de hissedilen sarsıntıyla ilgili deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den de değerlendirme geldi.

Naci Görür Çanakkale Yenice depremine ilişkin açıklama yaptı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci GörürÇanakkale'de dün akşam saat 21.38'de 4.9 büyülüğünde meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. İşte Görür'ün o paylaşımı:

Prof. Dr. Naci Görür, “Dün akşam Çanakkale, Yenice’de 4,9 deprem oldu. Deprem Yenice-Gönen fayı üzerinde. Bu fayda en son deprem 1953 yılında ve 7,2 büyüklüğünde oldu. Stres birikiminin olduğu bir bölge böyle görece küçük depremler beklenir. Sevgiyle” dedi.





Dün akşam Çanakkale, Yenice’de 4,9 deprem oldu. Deprem Yenice-Gönen fayı üzerinde. Bu fayda en son deprem 1953 yılında ve 7,2 büyüklüğünde oldu. Stres birikiminin olduğu bir bölge böyle görece küçük depremler beklenir. Sevgiyle — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) March 5, 2024







