Anlık depremler listesi, Marmara Bölgesi'nde yaşanan depremin ardından gündeme geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre Çanakkale Yenice'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 14.2 KM olarak bildirdi. Deprem, İstanbul, Balıkesir, Tekirdağ, Manisa ve Bursa'dan da hissedildi. Deprem sonrası kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar nerede deprem oldu? sorusunun yanıtına odaklandı. İşte 5 Mart son yaşanan depremlerin listesi..

Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (5 Mart 2024)

Haftanın ikinci gününde bazı illerde hafif çaplı sarsıntılar yaşandı. Bu sarsıntılar, yaşanan bölgelerdeki vatandaşlar tarafından hissedildi ve pek çok kişi son durum hakkında bilgi almak üzere araştırmalara başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından gün içerisinde gerçekleşen depremlerle ilgili güncel verileri sürekli olarak paylaşmaya devam ediyor.

AFAD 5 MART SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ 5 MART SON DEPREMLER LİSTESİ

Çanakkale merkezli deprem çevre illerde de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem; İstanbul, Balıkesir ve Bursa gibi çevre illerden de hissedildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21:39'de yerin 10.44 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Bir kişi hayatını kaybetti

Bursa’nın Nilüfer ilçesi, Çamlıca Mahallesi Akın Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 2’nci katında oturan İsmail Toygar, sarsıntı ile birlikte panik ve korkuya kapıldı. Evinin balkonundan atlayan Toygar, başının üzerine düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Toygar, ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altın alınan İsmail Toygar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Naci Görür'den Çanakkale'deki depremle ilgili açıklama

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dün saat 21.38'de yerin 10.44 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi... Deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. Depremde bir kişi hayatını kaybetti. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür depremle ilgili açıklama yaptı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görüri vatandaşları tedirgin eden depreme ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

-Dün akşam Çanakkale, Yenice’de 4,9 deprem oldu. Deprem Yenice-Gönen fayı üzerinde.

-Bu fayda en son deprem 1953 yılında ve 7,2 büyüklüğünde oldu.

-Stres birikiminin olduğu bir bölge böyle görece küçük depremler beklenir. Sevgiyle





Dün akşam Çanakkale, Yenice’de 4,9 deprem oldu. Deprem Yenice-Gönen fayı üzerinde. Bu fayda en son deprem 1953 yılında ve 7,2 büyüklüğünde oldu. Stres birikiminin olduğu bir bölge böyle görece küçük depremler beklenir. Sevgiyle — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) March 5, 2024







