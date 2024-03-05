Deprem kendini hatırlattı

Deprem dün akşam bir kez daha kendini hatırlattı. Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege bölgesinde birçok ilde hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Yerin 10.44 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başta İstanbul olmak üzere Ege ve Marmara bölgesinde çok sayıda ilde hissedildi. Deprem hissedilen bölgelerde vatandaşlar endişe ile evlerinden çıkıp kendilerini sokağa attı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası olumsuz bir durum yaşanmadığı bilgisini paylaşarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.