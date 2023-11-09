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Namaz vakitleri: İşte 10 Kasım Cuma il il ezan saatleri

Namaz vakitleri, Müslümanların günde beş vakit namaz kılmalarına kılavuzluk eden zamanlardır. Bu vakitler, güneşin doğuşu, öğle vakti, ikindi vakti, akşam vakti ve yatsı vakti olarak beş tanedir. Ezan saatleri, dünyanın farklı yerlerinde farklı saatlerde olabilir. Ezana ne kadar, kaç dakika kaldı, namaz kaçta oluyor? sorularının cevabı diyanet namaz vakitleri ile anlık olarak öğrenilmekte. İşte il il namaz vakitleri ve ezan saatleri.

15:38 - 9/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 15:38 - 9/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Namaz vakitleri ezan saatleri

Namaz vakitleri ezan saatleri

, Müslümanlar için önemli bir dini uygulamadır. Müslümanlar, namaz vakitlerini takip ederek, Allah'a ibadetlerini yerine getirirler.
vakitleri, güneşin hareketlerine göre belirlenir. Bu nedenle, ezan saatleri, dünyanın farklı yerlerinde farklı saatlerde olabilir. Türkiye'de
, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenir. İşte diyanet namaz vakitleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Diyarbakır ezan saatleri.

İstanbul namaz vakitleri

10 Kasım 2023 Cuma İstanbul namaz vakitleri ezan saatleri
  1. İmsak: 06:11
  2. Güneş: 07:38
  3. Öğle: 12:53
  4. İkindi: 15:33
  5. Akşam: 17:58
  6. Yatsı: 19:20

Ankara namaz vakitleri

10 Kasım 2023 Cuma Ankara namaz vakitleri ezan saatleri
  1. İmsak: 05:54
  2. Güneş: 05:20
  3. Öğle: 12:37
  4. İkindi: 15:20
  5. Akşam: 17:45
  6. Yatsı: 19:05

İzmir namaz vakitleri

10 Kasım 2023 Cuma İzmir namaz vakitleri ezan saatleri
  • İmsak: 06:16
  • Güneş: 07:40
  • Öğle: 13:00
  • İkindi: 15:46
  • Akşam: 18:11
  • Yatsı: 19:29

Antalya namaz vakitleri

10 Kasım 2023 Cuma Antalya namaz vakitleri ezan saatleri
  1. İmsak: 06:01
  2. Güneş: 07:23
  3. Öğle: 12:46
  4. İkindi: 15:35
  5. Akşam: 18:00
  6. Yatsı: 19:16

Bursa namaz vakitleri

10 Kasım 2023 Cuma Bursa namaz vakitleri ezan saatleri
  1. İmsak: 06:10
  2. Güneş: 06:36
  3. Öğle: 12:53
  4. İkindi: 15:35
  5. Akşam: 17:59
  6. Yatsı: 19:20
Namaz Vakitleri – İl İl Ezan ve Namaz Saatleri için

Namaz vakitleri

İmsak vakti
: Bu vakit, güneşin doğmasına yaklaşık bir saat kala başlar. Bu vakitte oruç tutmak isteyenler sahura kalkarlar.
Güneş doğması
: Bu vakit, güneşin doğuşudur. Bu vakitte oruç tutmak yasaktır.
Öğle vakti
: Bu vakit, güneşin zenith noktasına ulaştığı vakittir. Bu vakitte öğle namazı kılınır.

İkindi vakti: Bu vakit, güneşin batmasına yaklaşık bir saat kala başlar. Bu vakitte ikindi namazı kılınır.

Akşam vakti
: Bu vakit, güneşin batmasıdır. Bu vakitte akşam namazı kılınır.
Yatsı vakti
: Bu vakit, güneşin batışından yaklaşık üç saat sonra başlar. Bu vakitte yatsı namazı kılınır.

Namaz nasıl kılınır?

Namazın farz ve vâciplerine, sünnet ve âdâbına uygun şekilde kılınışına ilmihal dilinde "sıfâtü's-salât" denilir. Namaz kılacak kişi abdestli ve kıbleye yönelik olarak durup ellerini kaldırır ve niyet ederek Allahüekber der, ellerini bağlar.

NAMAZ NASIL KILINIR? (
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