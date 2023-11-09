Namaz vakitleri ezan saatleri
İstanbul namaz vakitleri
- İmsak: 06:11
- Güneş: 07:38
- Öğle: 12:53
- İkindi: 15:33
- Akşam: 17:58
- Yatsı: 19:20
Ankara namaz vakitleri
- İmsak: 05:54
- Güneş: 05:20
- Öğle: 12:37
- İkindi: 15:20
- Akşam: 17:45
- Yatsı: 19:05
İzmir namaz vakitleri
- İmsak: 06:16
- Güneş: 07:40
- Öğle: 13:00
- İkindi: 15:46
- Akşam: 18:11
- Yatsı: 19:29
Antalya namaz vakitleri
- İmsak: 06:01
- Güneş: 07:23
- Öğle: 12:46
- İkindi: 15:35
- Akşam: 18:00
- Yatsı: 19:16
Bursa namaz vakitleri
- İmsak: 06:10
- Güneş: 06:36
- Öğle: 12:53
- İkindi: 15:35
- Akşam: 17:59
- Yatsı: 19:20
Namaz vakitleri
İkindi vakti: Bu vakit, güneşin batmasına yaklaşık bir saat kala başlar. Bu vakitte ikindi namazı kılınır.
Namaz nasıl kılınır?
Namazın farz ve vâciplerine, sünnet ve âdâbına uygun şekilde kılınışına ilmihal dilinde "sıfâtü's-salât" denilir. Namaz kılacak kişi abdestli ve kıbleye yönelik olarak durup ellerini kaldırır ve niyet ederek Allahüekber der, ellerini bağlar.