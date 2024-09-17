|
Özgün

Narin'in ölüm nedeni belli oldu mu?

Son dakika haberine göre, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın 'boğularak öldürüldüğü' tespit edildi. İşte detaylar.

14:50 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 15:26 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Narin'i amca Salim mi öldürdü? Narin nasıl öldürüldü?
Narin'i amca Salim mi öldürdü? Narin nasıl öldürüldü?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında çuval içerisinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

Narin'in amca Salim mi öldürdü? Narin nasıl öldürüldü?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın 'boğularak öldürüldüğü' tespit edildi. Adli Tıp'ın otopsi sonucunda Narin Güran boğularak öldürüldü.

Narin’in otopsi işlemlerinde 91 örnek alınmıştı. Ön otopsi belgesine göre, 91 doku örneği, istismar dahil her türlü suçu ortaya çıkaracak şekilde alındı. Raporda, "Gözle görünür bir kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması yok" denildi. Ayrıca iç kanama bulgusu elde edilmediği belirtildi.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum

Soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın, jandarmadaki işlemlerin ardından getirildiği adliyede savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

Güran, "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.


#Narin
#son dakika
#narin ölüm nedeni
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tövbe duası: Tevbe nasıl edilir? İstiğfar duası Türkçe-Arapça okunuşu