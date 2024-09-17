Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında çuval içerisinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.
Narin'in amca Salim mi öldürdü? Narin nasıl öldürüldü?
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın 'boğularak öldürüldüğü' tespit edildi. Adli Tıp'ın otopsi sonucunda Narin Güran boğularak öldürüldü.
Narin’in otopsi işlemlerinde 91 örnek alınmıştı. Ön otopsi belgesine göre, 91 doku örneği, istismar dahil her türlü suçu ortaya çıkaracak şekilde alındı. Raporda, "Gözle görünür bir kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması yok" denildi. Ayrıca iç kanama bulgusu elde edilmediği belirtildi.
Narin cinayeti soruşturmasında son durum
Soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın, jandarmadaki işlemlerin ardından getirildiği adliyede savcılıktaki sorgusu tamamlandı.
Güran, "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.