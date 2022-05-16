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Ne kadar emekli maaşı alırım: Emekli maaşı hesaplama

Her çalışanın merak ettiği sorulardan biri de 'ne kadar emekli maaşı alırım?'. Değişik kriterlere göre emekli maaşı işlemi gerçekleşmektedir. Emekli maaşında gerekli koşulları yerine getirenler emekli olmaya hak kazanıyor. Türkiye'de üç farklı bulunan sigorta sistemi ile SGK bünyesinde bulunuyor. 4A, 4B ve 4C şeklinde bulunan sigorta sistemlerin hesapları ile birlikte "ne kadar emekli maaşı alırım?" soruların cevaplarını sizler için haberimizde hazırladık. İşte, emekli maaşı hesaplamaya dair merak edilen bilgiler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​ Ne kadar emekli maaşı alırım: Emekli maaşı hesaplama ​
2022 emekli maaşı hesaplama

Bugün emekli olursam ne kadar emekli maaşı alırım? sorusu eminim hepinizin kafasını kurcalamıştır. Peki, emekli olursanız ne kadar maaş alabilirisiniz? İşte, 2022 ve emekli maaşı hesaplama.

2022 EMEKİ MAAŞI HESAPLAMA

SGK kapsamında 3 adet sigorta sistemi bulunur. Bunlar 4A, 4B ve 4C şeklindedir. Çalıştığınız sigorta sistemine yatırılan primlerin hesaplaması yapılırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş dikkate alınarak hesaplanıyor. Emekli maaşını hesaplamak isteyenler SGK maaş hesaplama robotu üzerinden kolayca sorgulama yapabiliyor.

4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını öğrenebilirler. turkiye.gov.tr 4b emekli aylık hesaplamasayfasından vatandaşlar gerekli bilgileri doldurarak emekli maaşı hesaplaması yapabilirler.

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

Emekli maaşı hesaplaması çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik göstermektedir. Emekli maaşı hesaplamak için;

  • 1. uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına gidin.
  • 2. T.C Kimlik numaranızı,
  • 3. SSK Sicil Numaranızı,
  • 4. Baba adı,
  • 5. Nüfus il,
  • 6. Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.
  • 7. ‘Sorgula’ butonuna basın
  • 8. Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

4/A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

  • 1. uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/sayfasına gidin.
  • 2. T.C Kimlik numaranızı,
  • 3. SSK Sicil Numaranızı,
  • 4. Baba adı,
  • 5. Nüfus il,
  • 6. Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.
  • 7. ‘Sorgula’ butonuna basın
  • 8. Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

4/B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

  • 1. uyg.sgk.gov.tr 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına gidin.
  • 2. TC Kimlik numaranızı,
  • 3. Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.
  • 4. Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

4/C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

  • 1. uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına gidin.
  • 2. Doğum tarihi,
  • 3. Cinsiyet,
  • 4. 4A çalışma süresi
  • 5. Başlangıç ve bitiş tarihi,
  • 6. Hizmet türünü seçin.
  • 7. Altta bulunan hesapla butonuna basın.
  • 8. Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

2022 YILINDA EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

  • SSK (2000 ÖNCESİ) 2.624 liradan 3.290 TL'ye yükseldi.
  • SSK (2000 SONRASI) 1.627 liradan 2.500 TL'ye yükseldi
  • BAĞ-KUR (ESNAF) 1.912 liradan 2.500 TL'ye yükseldi.
  • BAĞ-KUR (TARIM) 1.802 liradan 2.500 TL'ye yükseldi.

Ne kadar emekli maaşı alırım: Emekli maaşı hesaplama
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