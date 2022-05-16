Ne kadar emekli maaşı alırım: Emekli maaşı hesaplama Her çalışanın merak ettiği sorulardan biri de 'ne kadar emekli maaşı alırım?'. Değişik kriterlere göre emekli maaşı işlemi gerçekleşmektedir. Emekli maaşında gerekli koşulları yerine getirenler emekli olmaya hak kazanıyor. Türkiye'de üç farklı bulunan sigorta sistemi ile SGK bünyesinde bulunuyor. 4A, 4B ve 4C şeklinde bulunan sigorta sistemlerin hesapları ile birlikte "ne kadar emekli maaşı alırım?" soruların cevaplarını sizler için haberimizde hazırladık. İşte, emekli maaşı hesaplamaya dair merak edilen bilgiler.

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