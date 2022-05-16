​ Ne kadar emekli maaşı alırım: Emekli maaşı hesaplama ​

Bugün emekli olursam ne kadar emekli maaşı alırım? sorusu eminim hepinizin kafasını kurcalamıştır. Peki, emekli olursanız ne kadar maaş alabilirisiniz? İşte, 2022 ve emekli maaşı hesaplama.
2022 EMEKİ MAAŞI HESAPLAMA
SGK kapsamında 3 adet sigorta sistemi bulunur. Bunlar 4A, 4B ve 4C şeklindedir. Çalıştığınız sigorta sistemine yatırılan primlerin hesaplaması yapılırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş dikkate alınarak hesaplanıyor. Emekli maaşını hesaplamak isteyenler SGK maaş hesaplama robotu üzerinden kolayca sorgulama yapabiliyor.
4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını öğrenebilirler. turkiye.gov.tr 4b emekli aylık hesaplamasayfasından vatandaşlar gerekli bilgileri doldurarak emekli maaşı hesaplaması yapabilirler.
NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?
Emekli maaşı hesaplaması çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik göstermektedir. Emekli maaşı hesaplamak için;
- 1. uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına gidin.
- 2. T.C Kimlik numaranızı,
- 3. SSK Sicil Numaranızı,
- 4. Baba adı,
- 5. Nüfus il,
- 6. Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.
- 7. ‘Sorgula’ butonuna basın
- 8. Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.
4/A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA
- 1. uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/sayfasına gidin.
- 2. T.C Kimlik numaranızı,
- 3. SSK Sicil Numaranızı,
- 4. Baba adı,
- 5. Nüfus il,
- 6. Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.
- 7. ‘Sorgula’ butonuna basın
- 8. Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.
4/B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA
- 1. uyg.sgk.gov.tr 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına gidin.
- 2. TC Kimlik numaranızı,
- 3. Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.
- 4. Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.
4/C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA
- 1. uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına gidin.
- 2. Doğum tarihi,
- 3. Cinsiyet,
- 4. 4A çalışma süresi
- 5. Başlangıç ve bitiş tarihi,
- 6. Hizmet türünü seçin.
- 7. Altta bulunan hesapla butonuna basın.
- 8. Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.
2022 YILINDA EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
- SSK (2000 ÖNCESİ) 2.624 liradan 3.290 TL'ye yükseldi.
- SSK (2000 SONRASI) 1.627 liradan 2.500 TL'ye yükseldi
- BAĞ-KUR (ESNAF) 1.912 liradan 2.500 TL'ye yükseldi.
- BAĞ-KUR (TARIM) 1.802 liradan 2.500 TL'ye yükseldi.