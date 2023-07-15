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Fenerbahçe Pari Premier Cup üçüncü maçında Neftçi Bakü'yü 1-0 mağlup etti

Fenerbahçe, Rusya’nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen Pari Premier Cup üçüncü karşılaşmasında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler dakika 72’de yeni transferi Edin Dzeko’nun attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı. Neftçi Bakü PFK - Fenerbahçe maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

16:27 . 15/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Neftçi Bakü PFK 0-1 Fenerbahçe Maç Özeti

Neftçi Bakü PFK 0-1 Fenerbahçe Maç Özeti

Fenerbahçe Pari Premier Cup üçüncü maçında Neftçi Baku PFK’yı 1-0 mağlup etti. Gol yeni transfer Edin Dzeko’dan geldi. İşte özet.

NEFTÇİ BAKÜ PFK - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Neftçi Bakü PFK - Fenerbahçe maç özetini izlemek için

FENERBAHÇE TURNUVAYI GALİBİYETLE TAMAMLADI

Yeni sezon hazırlıklarına Rusya’da devam eden Fenerbahçe, St. Petersburg şehrinde düzenlenen Pari Premier Cup’taki üçüncü maçında Neftçi Bakü’yü Edin Dzeko’nun golüyle 1-0 mağlup etti.

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen Pari Premier Cup’ta Fenerbahçe, üçüncü ve son maçında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleye; Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Luan Peres, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan, Ryan Kent, Diego Rossi ve Edin Dzeko 11’i ile başladı.

Yedeklerde de İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Alexander Djiku, Nazım Sangare, Emir Ortakaya, Burak Kapacak, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Emre Demir, Yusuf Kocatürk, Emre Mor, Serdar Dursun ve Bora Aydınlık bekledi.

Mücadelenin ikinci yarısında Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Yusuf Kocatürk, Emre Mor, Serdar Dursun, Joao Pedro, Alexander Djiku oyuna dahil oldu. Maçın 72. dakikasında sol kanattan Ryan Kent’in ortasında kafayı vuran Edin Dzeko, takımını 1-0 öne geçirirken, müsabaka da bu golle sona erdi.

Turnuvanın ilk maçında Fenerbahçe Zenit’e penaltı atışlarında kaybederken, ikinci karşılaşmada Kızılyıldız’a 3-1 mağlup olmuştu. Rusya’daki turnuvada son maçına çıkan sarı-lacivertliler bu akşam Türkiye’ye dönecek.



#Neftçi Bakü
#Fenerbahçe
#Pari Premier Cup
#Edin Dzeko
26 dakika önce
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Fenerbahçe Pari Premier Cup üçüncü maçında Neftçi Bakü'yü 1-0 mağlup etti