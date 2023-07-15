Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de Karl Toko Ekambi sesleri taraftarı heyecanlandırdı. Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Rennes’te kiralık olarak forma giyen Toko Ekambi’yi kadrosuna katmak istiyor. Kulübü Lyon ile yolları ayrılması beklenen Toko Ekambi’nin sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Peki Karl Toko Ekambi kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte soruların yanıtları.