Asgari ücrete refah payı eklenecek: Herkesin tatmin olacağı asgari ücret zammı geliyor

Yeni asgari ücret zammı Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli, memur ve asgari ücrette refah seviyesini yükseltecek ciddi bir yükseliş yapılacağını duyurmuştu. Konuya ilişkin son dakika açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş 'tan gelirken gözler "2023 Asgari ücrete ne kadar zam gelecek, yüzde kaç artacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 yeni asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri ve tahminler...

Asgari ücrete refah payı mı eklenecek?

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, yıl sonu itibariyle bir miktar refah payını da koyarak herkesin tatmin olacağı, iyi oldu diyebileceği bir asgari ücret gündeme geleceğini söyledi.

REKLAM

Asgari ücretli, emekli ve memur maaşlarına zam ne kadar?

Numan Kurtulmuş’un asgari ücret, emekli ve memur zammına ilişkin açıklaması şu şekilde; "Burada yapılacak şey, fiyat artışlarının karşısında vatandaşımızın alım gücünü arttıracak tedbirlerin ortaya konulmasıdır, klasik bir klişedir, ama onu yapıyoruz.

Hükümetin önceliklerinden birisi enflasyonun altında vatandaşımızı ezdirmemektir. Bunun için neredeyse her Bakanlar Kurulundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız alınan tedbirleri açıklıyor. Geçtiğimiz sene biliyorsunuz asgari ücret 1 yıl içerisinde iki kez yükseltildi. Şimdi de, yıl sonu itibariyle bir miktar refah payını da koyarak herkesin tatmin olacağı, iyi oldu diyebileceği bir asgari ücret gündeme gelecektir. İnşallah asgari ücretli, emekli ve memur maaşlarındaki artışlarla da vatandaşlarımız rahat bir nefes alacaktır."

2023 asgari ücret ne kadar olacak?

Yıl sonu yaklaşırken herkes asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Başkan Erdoğan, öncekilerden farklı bir çalışma olacak dedi. Bu ne anlama geliyor? Yeni bir teşvik destek mi verilecek? Peki asgari ücret ne kadar olacak? Bölgesel asgari ücret düzenlemesi olur mu? İşverene sigorta prim desteği gelir mi? Vergi Uzmanı Muhammed Bayram, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

REKLAM

2.825 TL'den 5.500'TL'ye kadar yüzde 94 artış yapıldı. Eğer 8 bin TL seviyesine gelirse eğer yüzde 180'lik bir artış olacak asgari ücrette. Aslında memurlara ve emeklilere yapılan maaş artışları gibi düşünmek lazım. Nasıl memur ve emeklilere enflasyon kadar bir artış yapılıyorsa asgari ücrete de enflasyon kadar artış yapılmalı ki hayat pahalılığı altında ezilmesin. Burada 5.500 TL üzerinden yüzde 40'lık bir artış olursa 7.700 TL'ler seviyesine gelecek. Şu anda Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentisi yüzde 67. Piyasa anketlerine göre yüzde 70'lik bir beklenti var. Yüzde 40'lık bir artış olacağı kesin. 7.700 TL'ler seviyesi mantıklı yere basan bir açıklama.

Yüzde 45 olursa 7.975 TL.

Yüzde 50 olursa 8.250 TL.

8 bin lira seviyesi en makul ve en mantıklı rakam diye ortaya çıkıyor. Çünkü bunun bir de işveren cephesi var.

8 bin TL seviyesinde çıkacaksa eğer işverene belli bazı teşviklerin verilmesi lazım.

Asgari ücret zammı tahminleri

Refah payı ile birlikte asgari ücret kaç lira olacak?

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: “Daha önce enflasyonist ortamlarda sosyal refah payı düzenlemesi yapıldı. Bu enflasyon toplu iş sözleşmesine Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aldığı tutarların üzerinde bir tutar belirleniyor. Burada yüzde 40’lık bir enflasyon artışıyla beraber asgari ücret 7 bin 700 TL’ye gelecek. Sosyal refah payı düzenlemesi ile de 8 binler seviyesine geleceğini tahmin ediyoruz."

Net asgari ücret ne kadar olacak?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

REKLAM

Erdem, "Enflasyonun üzerinde bir artış olacak. Bakıyoruz şu andaki enflasyon hedeflerine de yüzde 65-75 civarında." dedi.

Erdem, "Dolayısıyla bir rakam da söyleyeyim 8 bin TL ile 9 bin 500 TL arasında bir net asgari ücret bu matematikten çıkıyor." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜN Eşi vefat etmiş kadınlara konut yardımı mı yapılacak?

ÖZGÜN Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Aile Destek Programı ödemesi açıklaması geldi