Nevruz resmi bayram olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Her yıl gece ile gündüzün eşitlendiği 21 Mart tarihinde kutlanan Nevruz'un resmi bayram olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Nevruz'un resmi bayram olarak kutlanmasını arzu ediyoruz ifadelerini kullanırken, Nevruz'un resmi bayram olması için bir sonraki zirvede teklif edileceğinin de altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta kutlanan Nevruz Bayramına da değinen Erdoğan, "Nevruz Bayramı'nın Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olarak kabulünü önümüzdeki zirvede teklif edeceğiz" açıklamalarında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nevruz'un resmi bayram olarak kutlanmasını arzu ediyoruz"
Geçen hafta baharın müjdecisi olan bolluk ve bereketin bayramı Nevruz'u da büyük bir coşkuyla kutladıklarını anımsatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: