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Nevruz resmi bayram olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Nevruz resmi bayram olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

20:1324/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nevruz'un resmi bayram olarak kutlanmasını arzu ediyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nevruz'un resmi bayram olarak kutlanmasını arzu ediyoruz"

Her yıl gece ile gündüzün eşitlendiği 21 Mart tarihinde kutlanan Nevruz'un resmi bayram olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Nevruz'un resmi bayram olarak kutlanmasını arzu ediyoruz ifadelerini kullanırken, Nevruz'un resmi bayram olması için bir sonraki zirvede teklif edileceğinin de altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta kutlanan Nevruz Bayramına da değinen Erdoğan, "Nevruz Bayramı'nın Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olarak kabulünü önümüzdeki zirvede teklif edeceğiz" açıklamalarında bulundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nevruz'un resmi bayram olarak kutlanmasını arzu ediyoruz"


Geçen hafta baharın müjdecisi olan bolluk ve bereketin bayramı Nevruz'u da büyük bir coşkuyla kutladıklarını anımsatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:


"21 Mart'ta ve takip eden günlerde birkaç menfi fotoğraf dışında, milletimizi üzen, tedirgin ve rencide eden nahoş olaylar yaşanmadı. Genel itibarıyla özellikle geçmiş yıllara kıyasla daha huzurlu Nevruz geçirdik. Biz de İstanbul'da partimiz tarafından düzenlenen programla milletimizin, coğrafyamızın ve Türk dünyasının Nevruz heyecanına ortak olduk.
Nevruz'un milletimizin kardeşliğinin simgesi olarak resmi bayram olarak kutlanmasını arzu ediyoruz. Yine Nevruz Bayramı'nın Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olarak kabulünü önümüzdeki zirvede teklif edeceğiz
.
Burada şunu da söylemeden geçemeyeceğim; Nevruz etkinliklerinden yansıyan bazı görüntüleri tabii ki biz de tasvip etmiyoruz ama buna rağmen bu yılki kutlamaların olaysız, gerilimsiz, şiddetsiz bir şekilde gerçekleştirilmesini milletimizin birliği ve dirliği adına çok anlamlı buluyoruz."
#Nevruz Bayramı
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Resmi bayram

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