İtalya Serie A 20. hafta son maçında Udinese evinde Hellas Verona’yı konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 4’ Darko Lazovic ve 21’ Lazar Samardzic’den geldi. Udinese bu sonuçla 29 puanla 7. sırada yer aldı. Hellas Verona ise 13 puanla 18. sırada yer aldı. Udinese - Hellas Verona maç özetine ve İtalya Serie A puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.